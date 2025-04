Pháp luật Hai công trình không phép ở phường Quán Bàu (TP. Vinh) đã được kiểm tra, xử lý Công trình không phép tại khối 5, phường Quán Bàu do Công ty CP Lâm sản Nghệ An xây dựng đã bị UBND TP. Vinh xử phạt vi phạm hành chính. UBND TP. Vinh cũng đã và đang xử lý công trình vi phạm tại Dự án Golden City 10.

Xử phạt 130 triệu đồng

Việc Công ty CP Lâm sản Nghệ An tổ chức xây dựng công trình có dấu hiệu vi phạm được Báo Nghệ An ngày 3/4/2025 phản ánh tại bài viết “Dấu hiệu vi phạm trong dự án nhà ở - biệt thự liền kề tại phường Quán Bàu (TP. Vinh)”.

Công trình xây dựng trên khu đất của Công ty cổ phần Lâm sản Nghệ An. Ảnh: Võ Thanh

Tìm hiểu được biết, từ ngày 31/3 đến ngày 9/4/2025, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh liên tiếp có 3 thông báo kiểm tra hoạt động xây dựng gửi đến Công ty CP Lâm sản Nghệ An (Thông báo số 908/TB-TTĐT ngày 31/3/2025; Thông báo số 907/TB-TTĐT ngày 3/4/2025; Thông báo số 906/TB-TTĐT ngày 9/4/2025).

Ở lần thông báo thứ 3, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh thông báo đến Công ty CP Lâm sản Nghệ An sẽ tổ chức kiểm tra mặt bằng quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đã được thẩm định phê duyệt; Giấy phép xây dựng công trình được cơ quan có thẩm quyền cấp. Qua đó, đề nghị Công ty CP Lâm sản Nghệ An chuẩn bị hồ sơ liên quan để làm việc tại địa điểm xây dựng công trình vào hồi 15h ngày 10/4/2025.

Hoạt động xây dựng của Công ty CP Lâm sản Nghệ An tại công trình trên địa bàn khối 5, phường Quán Bàu, TP. Vinh trước thời điểm UBND TP. Vinh kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: Hà Giang

Tuy nhiên, theo Biên bản vi phạm số 365/BB-VPHC do Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh lập ngày 10/4/2025, thì đến thời gian đã ấn định, đại diện theo pháp luật của Công ty CP Lâm sản Nghệ An là ông Nguyễn Khâm Trinh vắng mặt. Dù vậy, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh đã tổ chức kiểm tra công trình do Công ty CP Lâm sản Nghệ An xây dựng tại khối 5, phường Quán Bàu, TP. Vinh; xác định Công ty CP Lâm sản Nghệ An có các hành vi vi phạm: “Tổ chức thi công xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có Giấy phép xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng”.

Cũng tại Biên bản số 365/BB-VPHC nêu rõ hiện trạng: Công trình được dựng bằng khung thép cao 8m; có chiều dài 65,7m, rộng 41m, tổng diện tích xây dựng 2693,7m2, mái được lợp bằng bạt di động. Phần công trình nhà điều hành cao 3,5m, mái lợp tôn, khung sắt thép, dài 23,5m, rộng 5,6m, tổng diện tích xây dựng 131,6m2. Hiện nay, 2 hạng mục công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Quyết định số 220/QĐ-XPVPHC của UBND TP. Vinh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Lâm sản Nghệ An. Ảnh: Hà Giang

Căn cứ quy định của pháp luật và Biên bản vi phạm hành chính số 365/BB-VPHC do Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh lập, đến ngày 15/4/2025, UBND TP. Vinh ban hành Quyết định số 220/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Lâm sản Nghệ An (địa chỉ trụ sở tại số 43, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh). Tại Quyết định số 220/QĐ-XPVPHC, UBND TP. Vinh nhắc lại hành vi vi phạm hành chính của Công ty CP Lâm sản Nghệ An cũng như hiện trạng 2 hạng mục công trình đã xây dựng.

Căn cứ Quy định tại Điểm c, Khoản 7, Điều 16, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, UBND TP. Vinh quyết định áp dụng hình thức xử phạt tiền Công ty CP Lâm sản Nghệ An với mức tiền phạt 130.000.000 đồng; buộc Công ty CP Lâm sản Nghệ An “trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng. Nếu quá thời hạn nêu trên, Công ty CP Lâm sản Nghệ An không xuất trình Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, thì Công ty CP Lâm sản Nghệ An phải tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Mọi chi phí thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty CP Lâm sản Nghệ An chi trả”.

Đồng thời UBND TP. Vinh yêu cầu, Công ty CP Lâm sản Nghệ An phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Làm rõ, xử lý vi phạm

Tại bài viết “Dấu hiệu vi phạm trong dự án nhà ở - biệt thự liền kề tại phường Quán Bàu (TP. Vinh)”, cùng với công trình do Công ty CP Lâm sản Nghệ An xây dựng tại khối 5, phường Quán Bàu (đã nêu ở trên), Báo Nghệ An còn thông tin về công trình thể dục, thể thao xây dựng trên đất công cộng thuộc Dự án Godel City 10 tại khối 1, phường Quán Bàu.

Tìm hiểu được biết, vào ngày 9/4/2025, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh đã tổ chức kiểm tra, lập Biên bản vi phạm hành chính số 364/BB-VPHC đối với chủ đầu tư công trình này là Công ty CP Golden City – CKV.

Biên bản vi phạm hành chính số 364/BB-VPHC ngày 9/4/2025 của Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh lập đối với Công ty CP Golden City– CKV. Ảnh: Hà Giang

Tại Biên bản số 364/BB-VPHC, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh xác định Công ty CP Golden City – CKV có hành vi vi phạm: “Tổ chức thi công xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có Giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng”.

Hiện trạng gồm, công trình dựng bằng khung thép cao 6m, dài 60m, rộng 20m, diện tích xây dựng 1.200m2, mái được lợp bằng bạt di động; công trình phụ và nhà thay đồ được dựng bằng khung thép cao 3m, mái lợp tôn, vách và tường làm bằng tôn, chiều dài 20m, rộng 2,5m, diện tích xây dựng 50m2.

Công trình Công ty CP Golden City – CKV đã xây dựng tại dự án Golden City 10. Ảnh: Hà Giang

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh trình lên, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị thành phố Vinh xác định hành vi vi phạm chính của Công ty CP Golden City – CKV là xây dựng trên đất quy hoạch cây xanh, thể dục, thể thao. Vì vậy, đến ngày 18/4/2025, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị thành phố Vinh có Văn bản số 285/KTHTĐT đề nghị Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh phối hợp UBND phường Quán Bàu hoàn thiện lại hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty CP Golden City – CKV.

Theo đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị TP. Vinh, để xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án là khá phức tạp, vì vậy, quá trình lập hồ sơ vi phạm phải đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật. Ông này trao đổi: “Sau khi Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh và UBND phường Quán Bàu hoàn thiện hồ sơ như đã được hướng dẫn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị sẽ tham mưu UBND TP. Vinh xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật…”.