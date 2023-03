Hai đối tượng 'hack' tài khoản Facebook, mạo danh nhắn tin vay tiền

Theo Tiến Dũng (vietnamnet.vn)

Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Ất Hợi (SN 1995) và Văn Ngọc Nghĩa (SN 1994), cả 2 cùng ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".