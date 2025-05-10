Hamas và Israel chuẩn bị khởi động đàm phán gián tiếp về vấn đề con tin

Kênh Al-Qahera News có liên hệ với cơ quan tình báo Ai Cập ngày 4/10 đưa tin Hamas và Israel sẽ tiến hành những cuộc đàm phán gián tiếp tại Cairo trong 2 ngày 5 và 6/10 nhằm tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân.

Đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Al-Qahera News, hai phái đoàn “đã bắt đầu di chuyển để khởi động những cuộc đàm phán tại Cairo vào ngày mai và ngày kia (5 - 6/10), nhằm thảo luận về việc chuẩn bị các điều kiện thực địa cho quá trình trao đổi toàn bộ những người bị giam giữ và tù nhân, phù hợp với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ cùng ngày đã lên tiếng hối thúc Hamas nhanh chóng hành động theo kế hoạch của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza, nếu không “mọi cam kết sẽ chấm dứt”.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố “sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự trì hoãn nào” hoặc “bất kỳ kết quả nào khiến Gaza một lần nữa trở thành mối đe dọa”.

Cũng trong ngày 4/10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Phó Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Hussein al-Sheikh ngày 4/10 đã điện đàm trao đổi về những diễn biến mới nhất liên quan đến đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza do Mỹ đưa ra.

Bộ Ngoại giao Ai Cập dẫn lời ông Abdelatty nhấn mạnh việc chấm dứt giao tranh phải bảo đảm người Palestine được ở lại trên đất của mình, bác bỏ mọi kế hoạch sáp nhập, duy trì sự thống nhất giữa Bờ Tây và Gaza, đồng thời sớm bắt đầu công tác phục hồi và tái thiết.

Ngoại trưởng Ai Cập bày tỏ hy vọng các nỗ lực quốc tế sẽ góp phần đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo và cho phép tăng cường viện trợ vào Dải Gaza.

Về phần mình, ông al-Sheikh nêu bật tầm quan trọng của việc tận dụng “đà tích cực” từ kế hoạch ngừng bắn nhằm kết thúc gần 2 năm chiến tranh và ngăn thảm họa nhân đạo sâu rộng hơn, đồng thời ca ngợi vai trò của Ai Cập trong công cuộc bảo vệ quyền lợi của người Palestine.