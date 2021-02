Hàng nghìn việc làm 'chờ' người lao động tại KCN VSIP Nghệ An năm 2021

KCN VSIP - Giải bài toán việc làm cho lao động địa phương

Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An là dự án VSIP thứ 7 tại Việt Nam (trong tổng 10 dự án VSIP đang hoạt động đặt tại 7 tỉnh/ thành: Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định). Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 30/6/2015.

Hiện các Khu công nghiệp VSIP trên cả nước đang tạo việc làm hơn hơn 250.000 lao động tại nhiều địa phương giúp tỉnh/thành nơi VSIP hiện diện, từng bước chuyển mình. Riêng tại Nghệ An, khi VSIP đi vào hoạt động không chỉ góp phần thay đổi diện mạo, tạo đột phá cho công nghiệp tỉnh nhà mà đồng thời hiện nay, nhiều công ty dệt may, điện tử… đầu tư vào VSIP Nghệ An đã tạo hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương.

Chị Trần Thị Minh (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) làm việc cho một doanh nghiệp ngành dệt may thuộc KCN VSIP chia sẻ: “Công việc tôi đang làm có mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/tháng, làm thêm ca kíp thì thu nhập cao hơn. Đợt này có dịch COVID-19, công ty cắt giảm giờ làm nhưng để có được công việc ổn định lại thuận tiện gần nhà, giúp gia đình tôi cải thiện đời sống không dễ dàng nên công nhân chúng tôi vẫn gắn bó, cố gắng vượt qua khó khăn chung”.

KCN VSIP Nghệ An được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động không những tác động tích cực đối sự phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thay đổi diện mạo địa phương mà còn giải quyết được bài toán nan giải – việc làm cho lao động nông thôn.

Nếu như trước đây, nhiều thanh niên nơi dự án đóng chân học hết THPT đều chọn con đường xuất khẩu lao động, hay vào miền Nam tìm việc bởi ở quê nhà thiếu việc làm có thu nhập ổn định. Thì nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà máy sản xuất trong KCN VSIP đi vào hoạt động đã giải quyết hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương; nhờ đó, tình trạng lao động “ly hương” đã giảm hẳn.

Ông Hồ Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên nhấn mạnh, KCN VSIP Nghệ An đã tác động tích cực đến hạ tầng giao thông của huyện phát triển, cảnh quan đô thị cũng dần thay đổi theo hướng hiện đại; đặc biệt đã và đang góp phần tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động địa phương.