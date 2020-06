Hành trình chinh phục đỉnh Phà Cà Tủn 2.500m của phóng viên Báo Nghệ An

Phà Cà Tún có độ cao gần 2.500 m, đứng thứ 2 ở Nghệ An, sau Pu Xai Lai Leng. Cạnh Phà Cà Tủn, có ngọn Phà Phày cao hơn 2.200 m. Cả hai ngọn núi Phà Cà Tủn và Phà Phày đều là núi đá, thuộc dãy Trường Sơn, nằm trong vùng rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Hoạt. Con đường duy nhất để chinh phục đỉnh Phà Cà Tủn chỉ có thể bắt đầu từ trung tâm xã Tri Lễ ngược lên bản Huồi Mới, rồi tiếp tục đi sâu vào vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Thành Cường

Việc lên được đỉnh Pù Hoạt trở thành nỗi khát khao của nhiều phóng viên Báo Nghệ An. Kế hoạch cho chuyến đi phượt trên đỉnh núi này đã được chúng tôi ấp ủ, nhưng để thực hiện là không đơn giản. Vất vả thì đã đành. Nhưng để vượt qua 4 chặng đường (từ trung tâm Tri Lễ đến bản Huồi Mới; từ bản Huồi Mới đến điểm Nỏ So; từ điểm Nỏ So đến chân núi Phà Phày; từ chân núi Phà Phày vượt dốc lên đỉnh Pù Hoạt) với thời gian 2 ngày và một đêm, chỉ với sức của người làm báo thì khó có thể thực hiện. May sao, kế hoạch của chúng tôi được Khu BTTN Pù Hoạt, UBND xã và Đồn Biên phòng Tri Lễ nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi gửi xe ở trang trại chăn nuôi của đồng bào Mông, nhóm phóng viên Báo Nghệ An cùng đoàn công tác của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Đồn biên phòng Tri Lễ tiếp tục đi bộ, vượt rừng. Ảnh: Thành Cường

Nhà báo Nhật Lân và Lâm Tùng lần mò từng bước chân trên những sườn núi dốc đứng. Ảnh: Thành Cường

Trong hơn 5 tiếng vượt rừng, một số người bị chuột rút phải dừng nghỉ dọc đường. Ảnh: Thành Cường

Lên độ cao 1.800m, đoàn dừng lại lập lán để nghỉ đêm. Trước khi trời tối nhóm phóng viên tranh thủ tác nghiệp, lấy thông tin và hình ảnh. Ảnh: Thành Cường

Rồi cùng chuẩn bị bữa tối với các cán bộ kiểm lâm. Ảnh: Thành Cường

Sau một đêm nghỉ lại tại độ cao 1.800m, đoàn tiếp tục hành trình chinh phục chặng đường cuối cùng để lên đỉnh Phà Cà Tủn. Ảnh: Thành Cường

Đỉnh Phà Cà Tủn ở độ cao 2.462 so với mực nước biển, đây là đỉnh núi cao nhất Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cao thứ nhì Nghệ An (sau đỉnh Pu Xai Lai Leng cao 2.782m). Trên "nóc nhà Pù Hoạt" này, nhóm phóng viên Báo Nghệ An cùng đoàn công tác chung tay xây dựng kỳ đài kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Kỳ đài được dựng lên, trong không gian tiếp giáp giữa trời và đất, bài Tiến quân ca được đồng thanh cất lên hùng tráng, thiêng liêng. Ảnh: Thành Cường