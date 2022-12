Hành trình của bóng đá Nghệ An tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại trận chung kết môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra trên SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh), các cầu thủ Nghệ An đã xuất sắc vượt qua đối thủ cứng cựa Hà Nội để giành tấm huy chương Vàng.





Sân chơi cho các cầu thủ trẻ

Được tổ chức 4 năm 1 lần, Đại hội Thể thao toàn quốc là sân chơi lớn mà ở đó các tỉnh, thành, ngành nhìn nhận, khẳng định vị thế của mình ở các môn thể thao thành tích cao. Do đó, hầu hết các môn thi đấu đều có sự đua tranh quyết liệt. Tuy nhiên, bóng đá – môn thể thao quen thuộc nhất, lại là một ngoại lệ, dù ở bất cứ kỳ Đại hội nào môn này cũng được đưa vào chương trình thi đấu.

Với các địa phương, các ngành có đội bóng đá, sân chơi mà họ ưu tiên nhất là các giải vô địch quốc gia (V-League và các giải hạng Nhất, hạng 2), sau đó là Cúp quốc gia. Các giải đấu này bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 8, tháng 9.

Còn Đại hội Thể thao toàn quốc, dù 4 năm mới diễn ra một lần, là sân chơi mà các đội bóng không mấy mặn mà. Nguyên nhân là Đại hội thường được tổ chức vào cuối năm, thời điểm mà đội tuyển quốc gia đang tập trung tập luyện, thi đấu tại AFF Cup nên môn bóng đá không có sự góp mặt của những cầu thủ nội xuất sắc nhất và cũng không được người hâm mộ chú ý.

Mặt khác, đây cũng là khoảng thời gian mà các đội bóng đang trong quá trình tập nhẹ, tích lũy thể lực cho các giải vô địch quốc gia diễn ra trong 1-2 tháng tới nên các đội bóng không muốn vì tham gia sân chơi này mà chu kỳ huấn luyện bị ảnh hưởng.

Do đó, những kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần đây, dù cả nước có hơn 20 địa phương có đội bóng tham dự các giải vô địch quốc gia nhưng số đội bóng tham gia môn bóng đá ở Đại hội chỉ có chưa đầy 10 đội. Như tại Đại hội lần thứ IX này, số đội bóng đăng ký chỉ có 8 đội, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và Nghệ An.

Nghệ An cũng là một trong số rất ít những địa phương chưa bao giờ vắng mặt ở môn bóng đá nam của một kỳ Đại hội Thể thao. Cũng như các kỳ Đại hội trước, CLB Sông Lam Nghệ An là đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn ở môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Khác với V-League, Giải hạng nhất hay Cup Quốc gia, các đội bóng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc chỉ được sử dụng cầu thủ có hộ khẩu thường trú tại địa phương, vì vậy đây là dịp để các địa phương đánh giá công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Do đó, chúng tôi tham dự sân chơi này, một phần là để khẳng định thương hiệu của bóng đá xứ Nghệ, mặt khác cũng coi đó như một chuyến tập huấn để chuẩn bị cho V-League 2023. Bên cạnh đó, đây là giải đấu để các cầu thủ có cơ hội được thi đấu, cọ xát, vừa đảm bảo chuyên môn (xác định có thành tích), vừa ổn định lực lượng thi đấu VCK U21 sắp tới diễn ra trên sân nhà từ ngày 17/12 đến ngày 30/12. Ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An

"Đòi nợ" thành công

Tại vòng bảng môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Nghệ An nằm cùng bảng với các đội An Giang, Nam Định và Đồng Tháp. Trận đầu ra quân vào ngày 27/11, đội thắng An Giang với tỉ số 4-1.

Ở lượt đấu thứ 2 diễn ra 3 ngày sau đó, đội thắng Đồng Tháp với tỉ số 1-0, giành quyền vào bán kết trước 1 vòng đấu.

Ở lượt đầu cuối cùng, đội hòa Nam Định 1-1. Kết thúc vòng bảng, Nghệ An đứng đầu bảng được 7 điểm. Gặp đội nhì bảng A là TP. Hồ Chí Minh tại bán kết, Nghệ An đã giành thắng lợi với tỉ số 1-0, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết với Hà Nội...

Ngay khi môn bóng đá nam chưa khởi tranh, 2 đội Nghệ An và Hà Nội đã được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng ở kỳ Đại hội Thể thao này. Cả 2 đều sử dụng đội hình U21 mạnh nhất và xem Đại hội như cuộc “tổng duyệt” hướng đến vòng chung kết U21 quốc gia 2022.

Tất cả các cầu thủ trong đội bóng Nghệ An tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đều là những cầu thủ lứa U19, U21 của CLB Sông Lam Nghệ An, nhưng vẫn có đến 9 cầu thủ trong đội 1 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại V.League 2022 vừa qua, gồm: Thủ môn Văn Việt, các hậu vệ Khắc Lương, Văn Cường, các tiền vệ Nam Hải, Văn Bách, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh, Xuân Bình, tiền đạo Xuân Đại. Trong số này, các cầu Thủ Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Hồ Khắc Lương, Trần Mạnh Quỳnh từng được gọi lên các đội tuyển U20, U22 Quốc gia.

Đây cũng là 2 địa phương lên ngôi cao nhất môn bóng đá nam tại 2 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần nhất. Tại Đại hội lần thứ VII năm 2014, Nghệ An giành chức vô địch. Tuy nhiên, 4 năm sau đó, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, Nghệ An đã không thể bảo vệ được chức vô địch khi thất bại trước chính đối thủ Hà Nội với tỉ số 0-2.

Với quyết tâm đòi lại món nợ cách đây 4 năm, các cầu thủ Nghệ An đã nhập cuộc rất quyết tâm và tạo ra một thế trận chặt chẽ trước các cầu thủ Hà Nội. Trong suốt 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, 2 đội thi đấu giằng co và không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân thắng bại, các cầu thủ Nghệ An đã kịp thời thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng với tỉ số 4-2, mang về tấm huy chương Vàng cho đoàn thể thao Nghệ An.

Chiến thắng này sẽ tạo ra động lực, sự hứng khởi rất lớn để đội U21 Sông Lam Nghệ An giành thành tích cao nhất tại Vòng chung kết Giải U21 Quốc gia sắp tới.