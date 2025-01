Kinh tế Hành trình về đích huyện nông thôn mới nâng cao của Yên Thành Đồng chí Trần Thị Bình - Bí thư Huyện ủy Yên Thành trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về hành trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Thành.

P.V: Thưa đồng chí, với những quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, huyện Yên Thành đã hoàn thành các tiêu chí về đích “nông thôn mới nâng cao”; đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn?

Đồng chí Trần Thị Bình - Bí thư Huyện ủy Yên Thành kiểm tra chuyển đổi số ở xã Long Thành, Yên Thành. Ảnh: Thái Dương

Đồng chí Trần Thị Bình: Sau 5 năm, kể từ khi đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay, huyện Yên Thành đang tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đồng bộ và hiện đại, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, quê hương ngày càng giàu mạnh bền vững.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả cao, phấn đấu hết năm 2024 toàn huyện có 28/38 xã đạt NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Đặc biệt, huyện đã tập trung cao để hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, ngoài việc huy động mọi nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã có cơ chế, chính sách cấp 7.300 tấn xi măng cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Xây dựng, nâng cấp được 10 hồ chứa, kiên cố hóa 21km kênh mương, nâng cấp nhựa hóa hàng chục km đường giao thông liên xã.

Ngoài ra, huyện còn phối hợp với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho trên 5.500 lao động, trong đó có 1.300 lao động đi xuất khẩu. Trong năm qua địa phương đã huy động được tổng nguồn lực hơn 1.600 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương phân bổ, tỉnh hỗ trợ, ngân sách địa phương; huy động sức dân tự nguyện đóng góp là hơn 285 tỷ đồng. Các nguồn vốn chủ yếu được ưu tiên đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với sản xuất và dân sinh.

Yên Thành phát triển mạnh keo nguyên liệu. Ảnh: Văn Trường

Nông thôn mới nâng cao ở Yên Thành thể hiện ở chỗ: Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện luôn đi đúng hướng, đạt kết quả tốt, nhất là công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, mà trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn.

Ngành nông nghiệp của huyện từng bước chuyển dần sang đầu tư sản xuất theo chiều sâu, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao. Trong năm 2024, huyện đã xây dựng được 47 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng cơ giới hóa, liên kết sản xuất; diện tích liên kết trong vụ xuân là 4.000 ha, vụ hè là 3.200 ha, diện tích sản xuất lúa giống tiếp tục được duy trì hơn 350 ha.

Hiện toàn huyện có 42 sản phẩm được công nhận OCOP. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ đều tăng trưởng mạnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm 2024, tăng 5 triệu đồng so với năm 2023.

Huyện Yên Thành phát triển vùng cam xã Đồng Thành. Ảnh: Văn Trường

P.V: Theo đồng chí, đâu là những nhóm giải pháp trọng tâm huyện sẽ tập trung thực hiện để giữ vững, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí thời gian tới?

Đồng chí Trần Thị Bình: Xác định quan điểm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”; huyện luôn quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Huyện tập trung chỉ đạo 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Viên Thành, Đức Thành, Đô Thành) và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Lăng Thành, Thọ Thành, Nam Thành) năm 2025 để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo đúng kế hoạch.

Đối với các xã không nằm trong kế hoạch đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, 2025, huyện tiếp tục chỉ đạo để nâng cao số lượng, chất lượng từng tiêu chí NTM của các xã (phấn đấu bình quân mỗi xã tăng 2-5 tiêu chí đạt chuẩn/năm), trong đó chú trọng nâng cao chất lượng của tiêu chí giao thông.

Cơ sở hạ tầng ngành Giáo dục ở huyện Yên Thành ngày càng đồng bộ. Ảnh: Văn Trường

Những năm qua huyện đã huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Hiện nay huyện đang thu hút đầu tư các dự án như Nhà máy giày ở Long Thành, Nhà máy may An Hưng 2 ở xã Thọ Thành, Nhà máy chế biến gỗ ở xã Đồng Thành, Dự án liên kết với công ty Dược Nghệ An, Nhà máy chế biến nhung hươu và chế biến đu đủ xanh; các khu đô thị kiểu mẫu tại thị trấn và các xã trên địa bàn huyện; cụm công nghiệp tại xã Vĩnh Thành…

Huyện Yên Thành còn phấn đấu có thêm ít nhất 6 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, xây dựng và công nhận khoảng 13 vườn chuẩn trong năm 2025. Huyện cũng thực hiện có hiệu quả các đề án/chương trình chuyên đề trọng tâm để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, như chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" - OCOP…

Hệ thống giao thông ở huyện Yên Thành ngày càng phát triển. Ảnh: Văn Trường

Thời gian tới huyện Yên Thành sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên; quy tụ được sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, để hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao”; sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu sớm hơn lộ trình đã đề ra.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!