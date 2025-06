Thể thao Hấp dẫn vòng đấu cuối V.League 2024/25 Vòng 26 V.League 2024/25 sẽ quyết định đội bóng nào chính thức xuống hạng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về các cặp đấu trên sân Tam Kỳ, Pleiku và Quy Nhơn.

SHB Đà Nẵng – Sông Lam Nghệ An: Không dễ cho đội chủ nhà

Cả đội chủ nhà và đội khách Sông Lam Nghệ An đều sẽ vắng mặt nhiều cầu thủ ở trận đấu này. SHB Đà Nẵng vắng hai cầu thủ trụ cột là Phạm Văn Hữu và Emerson Santos De Souza do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Về phía Sông Lam Nghệ An, thủ môn Văn Việt và Lê Đình Long Vũ cũng bị treo giò.

Các trụ cột khác của Sông Lam Nghệ An như trung vệ Nam Hải, Zaracho, Văn Huy… đều đang bị đau sau trận đấu căng thẳng trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 25. Ngay cả khi có lực lượng mạnh nhất, chắc chắn huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải để các trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận Bán kết Cúp Quốc gia gặp Bình Dương ngày 26/6.

Đó sẽ là cơ hội cho các cầu thủ U21 chưa được ra sân nhiều ở mùa giải này của Sông Lam Nghệ An như trung vệ Phan Văn Thành, Hồ Khắc Lương, Nguyễn Mai Hoàng, Nguyễn Trọng Tuấn, Phùng Văn Nam… Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho SHB Đà Nẵng vì các cầu thủ trẻ xứ Nghệ vốn có tinh thần thi đấu rất cao.

Sông Lam Nghệ An hành quân đến sân Tam Kỳ với một tâm lý thoải mái. Ảnh: TK



SHB Đà Nẵng chỉ có thể trụ hạng khi thắng Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam thua Hoàng Anh Gia Lai, họ sẽ phải đá play off khi Quảng Nam không thua Hoàng Anh Gia Lai.

Dự đoán: 1-1

Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam: Cơ hội tự quyết

Quyền tự quyết đang hoàn toàn nằm trong tay Quảng Nam mặc dù phải thi đấu trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai. Với 25 điểm, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn và các học trò chỉ cần 1 điểm là chắc chắn trụ hạng hoặc chỉ cần SHB Đà Nẵng không thắng Sông Lam Nghệ An.

Nếu Quảng Nam thua Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng thắng Sông Lam Nghệ An, đội chủ sân Tam Kỳ sẽ phải đá trận play-off tranh trụ hạng.

Quảng Nam vẫn luôn được xem là đôi bóng rất khó chịu với 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch. Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cũng là người rất có tài điều binh khiển tướng. Khả năng sẩy chân của Quảng Nam ở vòng đấu này là rất thấp, đặc biệt là trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai đã hết mục tiêu và dần trao cơ hội thi đấu cho những cầu thủ mới.

Dự đoán: 1-2

Quy Nhơn Bình Định – Hà Nội: Khó có bất ngờ

Không những đang xếp cuối bảng xếp hạng với chỉ 21 điểm, Quy Nhơn Bình Định khó lật ngược thế cờ cũng vì đối thủ của huấn luyện viên Trần Minh Chiến và các học trò ở vòng đấu này lại là Câu lạc bộ Hà Nội. Đội bóng thủ đô thực sự rất mạnh và có lối chơi ổn định.

Quy Nhơn Bình Định là đội bóng có nguy cơ lớn nhất phải xuống hạng trực tiếp. Ảnh: CLB



Mặc dù Hà Nội đã chắc chắn có được ngôi vị Á quân với 46 điểm, nhưng nếu chơi một cách sòng phẳng, các cầu thủ dự bị của Hà Nội cũng đủ sức giành 3 điểm trước một Quy Nhơn Bình Định yếu ớt đang ở trong trạng thái nặng nề về tâm lý.

Đội khách vắng 2 cầu thủ là Đậu Văn Toàn và Pierre Lamonthe, nhưng đây không là lợi thế lớn cho Quy Nhơn Bình Định. Chơi trên sân nhà với một tâm thế không còn gì để mất, Quy Nhơn Bình Định vẫn có thể giữ lại 1 điểm, nhưng điều đó không đủ để họ ở lại với V.League.

V.League 2024/25 thực sự hấp dẫn và kịch tính đến những vòng đấu cuối cùng. Ở vòng đấu này, mọi lợi thế và sự chuẩn bị về nhân sự đều vô nghĩa, vì chỉ có khát khao, quyết tâm cao mới giúp các đội bóng có được chiến thắng.

Dự đoán: 1-3