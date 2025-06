Thể thao Sông Lam Nghệ An và những điều cần khắc phục sau V.League 2024/25 Sông Lam Nghệ An đã hoàn thành mục tiêu tại V.League 2024/25 là trụ hạng trước 1 vòng đấu. Đây là mùa giải chứng kiến sự tiến bộ của nhiều cầu thủ trẻ, nhưng vẫn còn nhiều bài toán cần có lời giải để hướng đến mùa giải mới.

Những trụ cột tuổi đôi mươi

Mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An tiếp tục sử dụng đội hình có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải. Tuy nhiên, qua mỗi trận đấu, thể lực để hoạt động với cường độ cao suốt 90-100 phút, tinh thần thi đấu, chuyên môn của các cầu thủ trẻ đã có nhiều tiến bộ rõ nét.

Điển hình như tiền vệ Nguyễn Quang Vinh, mặc dù sinh năm 2005, nhưng Quang Vinh là trụ cột của đội bóng 2 mùa giải liên tiếp. Tại V.League 2023/24, Quang Vinh thi đấu 23 trận, có 2 bàn thắng và mùa giải này đã chơi 24 trận với 2 pha lập công rất quan trọng.

Một cầu thủ khác cũng cho thấy sự trưởng thành của mình là Lê Đình Long Vũ. Sinh năm 2006, mới chỉ 19 tuổi nhưng tiền vệ cánh này đã có 21 trận đấu tại V.League 2024/25 và mùa giải trước là 12 trận. Mặc dù chưa có được bàn thắng cho riêng mình nhưng đây là cầu thủ tạo ra sự đột biến và có nhiều kiến tạo cho đồng đội.

Những nhân tố mới của Sông Lam Nghệ An lên chơi V.League 2-3 mùa giải gần đây đã cho thấy sự trưởng thành sau từng vòng đấu. Ảnh: Chung Lê



Và cũng cần phải nhắc đến những cầu thủ “cứng” tuổi hơn như thủ môn Nguyễn Văn Việt, Phan Bá Quyền, Đinh Xuân Tiến, Vương Văn Huy, Trần Nam Hải, Ngô Văn Lương, Trần Mạnh Quỳnh… Phong độ khá ổn định của những cầu thủ này cùng với sự dìu dắt của các trụ cột như Đình Hoàng, Khắc Ngọc, Văn Khánh giúp cho huấn luyện viên Phan Như Thuật có nhiều sự lựa chọn hơn.

Có thể nói sau 2-3 mùa giải Sông Lam Nghệ An mạnh dạn đôn các cầu thủ mới lên đá V.League, các cầu thủ ở tuổi 19-20 đã cứng cáp hơn, tự tin rất nhiều. Nhiều gương mặt sẽ là trụ cột của đội cũng như U22, U23 Việt Nam, đặc biệt là nòng cốt tại Giải U21 quốc gia sắp tới. Đó là giá trị lớn nhất mà Sông Lam Nghệ An có được sau một mùa giải đầy căng thẳng.

Chính sức trẻ và một tinh thần thi đấu ngoan cường là vũ khí nguy hiểm nhất của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, để đổi lấy sự trưởng thành của các tài năng trẻ, Đội bóng xứ Nghệ đã phải đánh đổi bằng những kết quả, thành tích còn khiêm tốn, nhiều lần rơi vào tình cảnh khó khăn trên bảng xếp hạng.

Những điều cần cải thiện

Sức trẻ là một lợi thế, nhưng điều mà Sông Lam Nghệ An cần cải thiện vẫn là kinh nghiệm, sự tự tin trong trận đấu, tập trung và tránh mắc những sai lầm không đáng có. Nhiều trận đấu có thế trận tốt, ghi bàn thắng dẫn trước nhưng lại dễ dàng đánh rơi chiến thắng hoặc bị gỡ hòa vì những lỗi không đáng có như penalty, thẻ đỏ…

Có thể kể đến như trận sân khách gặp Quy Nhơn Bình Định, Quảng Nam, Thanh Hóa, Công an Hà Nội, Viettel, TP. Hồ Chí Minh... và sân nhà trước Công an Hà Nội, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội... Chính vì vậy, Sông Lam Nghệ An đang là đội có số trận hòa cao thứ 2 tại V.League với 11 trận hòa, chỉ kém Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 15 trận.

Về mặt lối chơi, Sông Lam Nghệ An đã cho thấy sự mạch lạc hơn nhưng khâu dứt điểm, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là bài toán lớn. Và những bàn thắng từ các tình huống cố định, đá phạt chỉ bắt đầu đến vào thời điểm cuối mùa khi Bá Quyền, Kuku hay Zaracho lên tiếng. Và Sông Lam Nghệ An cũng chưa tìm ra được một chân đá phạt trực tiếp để kiếm được bàn thắng.

Chất lượng và hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo ngoại binh là bài toán lớn nhất với Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê



Và điều mà nhiều khán giả nhận thấy rõ chính là chất lượng của ngoại binh. Phong độ của Olaha mùa này đã có dấu hiệu đi xuống. Rõ ràng cặp tiền đạo Olaha – Kuku chỉ có được 9 bàn thắng chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng của ban huấn luyện. Trong khi, Zaracho mặc dù có được 2 bàn thắng nhưng lại thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt, chấn thương.

Có thể nói, mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An đã thoát hiểm vì sớm đưa về những cầu thủ có kinh nghiệm như Khắc Ngọc, Văn Khánh. Đồng thời, dựa vào tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực để vượt khó trong từng thời điểm. Nếu như biết tận dụng cơ hội khi gặp những đối thủ vừa sức, Sông Lam Nghệ An đã có một vị trí khả quan hơn trên bảng xếp hạng.

Ngoài việc tập trung cho trận bán kết, hướng đến danh hiệu tại Cúp Quốc gia, Sông Lam Nghệ An cũng cần có những sự chuẩn bị khẩn trương và bài bản cho mùa giải mới, đặc biệt là trong việc tuyển chọn ngoại binh, giữ chân các cầu thủ trụ cột. Để làm được điều đó trong bối cảnh hiện nay, rất cần sự quan tâm kịp thời của tỉnh và của các nhà tài trợ./.