Hậu vệ Hồ Văn Cường hồi phục chấn thương, sẵn sàng trở lại trong màu áo Sông Lam Nghệ An

Hồ Văn Cường là mắt xích quan trọng trong đội hình Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Trong trận đấu tại vòng 12 V.League 2023, giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định, sau tình huống không kiểm soát được lực chân trụ, Hồ Văn Cường đã gặp phải chấn thương dây chằng sau khớp gối. Chấn thương khiến hậu vệ U23 Việt Nam phải rời sân ngay sau đó. Qua kiểm tra, bác sỹ chẩn đoán Hồ Văn Cường bị giãn dây chằng và cần phải điều trị phục hồi.

Để giúp hậu vệ sinh năm 2003 sớm trở lại sân cỏ, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã chủ động đưa cầu thủ này vào trung tâm phục hồi chấn thương thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 1 tháng tích cực điều trị, giờ đây Hồ Văn Cường đã gần như trở lại được trạng thái như ban đầu.

Sau hơn 1 tháng điều trị chấn thương, giờ đây Hồ Văn Cường đã có thể trở lại hoạt động bình thường. Ảnh: FBNV

Hậu vệ Sông Lam Nghệ An chia sẻ: "Được sự quan tâm của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, sự giúp đỡ của các huấn luyện viên phục hồi chấn thương tại trung tâm, giờ đây khớp gối của tôi đã có thể hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên tôi cần thêm vài ngày để có thể tập luyện ở cường độ cao. Tôi hy vọng sẽ có thể trở lại thi đấu trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2023".

Hồ Văn Cường bị chấn thương trong trận đấu với Bình Định. Ảnh: Chung Lê

Trước khi chấn thương, Hồ Văn Cường là một trong những mắt xích quan trọng trong đội hình của Sông Lam Nghệ An (Tại mùa giải 2023, tính đến thời điểm này, Hồ Văn Cường được ra sân 11 lần cho Sông Lam Nghệ An). Cầu thủ gốc Hoàng Mai thường được ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Tuy nhiên, với lợi thế về tốc độ, kỹ thuật và tư duy nhãn quan chiến thuật khá nhạy bén, Hồ Văn Cường hoàn toàn có thể đảm trách vai trò của một tiền vệ tấn công. Trong trận đấu với Bình Định tại vòng 12 V.League 2023, Hồ Văn Cường đã được huấn luyện viên Phan Như Thuật đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ lệch phải. Sự ăn ý của bộ đôi Trọng Hoàng - Hồ Văn Cường đã giúp Sông Lam Nghệ An tạo ra những mảng miếng tấn công khá đa dạng và hiệu quả. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An đã thiếu đi chút may mắn, vì thế không thể giành được số điểm tối đa trước đội bóng đất Võ.

Hồ Văn Cường trong màu áo U20 Việt Nam. Ảnh: Internet

Cũng trong năm nay, Hồ Văn Cường đã để lại dấu ấn khá đậm nét trong màu áo đội tuyển Quốc gia. Hậu vệ sinh năm 2003 luôn tạo được niềm tin từ huấn luyện viên Troussier và là sự lựa chọn số 1 trong đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Việt Nam. Đặc biệt với 2 bàn thắng ghi được trong trận tranh huy chương Đồng môn Bóng đá Nam Sea Games 32, Hồ Văn Cường đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ.

Tiếc rằng do gặp phải chấn thương, nên trong đợt tập trung mới đây của U23 Việt Nam, Hồ Văn Cường đã không có mặt trong danh sách được triệu tập. Tuy nhiên nếu hậu vệ Hồ Văn Cường sớm tìm lại được cảm giác chơi bóng như đã có, thì cánh cửa đến với Giải U23 Đông Nam Á năm 2023 vẫn rất rộng mở. Hy vọng hậu vệ Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu này./.