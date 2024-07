Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh giải quyết 61 đề xuất của các sở và huyện Trên cơ sở giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 18, HĐND tỉnh Nghệ An kiến nghị UBND tỉnh giải quyết 61 đề xuất của sở, ngành và cấp huyện

Có 35/39 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt

Tại phiên khai mạc sáng 10/7, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18, ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá; thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kết quả tốt, là điểm sáng nổi bật trong cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là các công trình, dự án trọng điểm.

Văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.



Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong giai đoạn 2021 - 2023 và dự kiến triển vọng phát triển trong 2 năm 2024 - 2025; việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 18, dự báo đến cuối năm 2025 có 35/39 chỉ tiêu thuộc 4 nhóm kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và an ninh - quốc phòng đạt và vượt.

Trong đó, có 4/7 chỉ tiêu kinh tế; 21/21 chỉ tiêu và chỉ tiêu thành phần về văn hóa - xã hội; 8/9 chỉ tiêu về môi trường; 2/2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh.

Có 4 chỉ tiêu khó đạt

Bên cạnh 35/39 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt, thì có 4 chỉ tiêu dự báo khó đạt vào năm 2025. Đó là, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân ước thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 là 8 - 9%/kế hoạch đề ra là 9,5 - 10,5%. GRDP bình quân đầu người ước thực hiện năm 2025 là 75 - 80 triệu đồng/kế hoạch đề ra là 83 triệu đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, năm 2023 đạt 21.508 tỷ đồng, dự kiến không đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Tỷ lệ chất thải thu gom được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường năm 2023 là 72,6%, dự kiến đến năm 2025 là 75%/kế hoạch đề ra là 90%.

Cùng với 4 chỉ tiêu dự báo khó đạt, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc cũng sẽ khó đạt.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, báo cáo của Đoàn giám HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số nguyên nhân thuộc về chủ quan. Cụ thể, quá trình tham mưu xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa dự báo được hết các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên đã đề ra một số chỉ tiêu cao, chưa sát với điều kiện cụ thể của địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 chưa thường xuyên; công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, xử lý công việc của các ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn chậm trễ nhất là trong giải quyết các thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng…

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số vẫn còn nhiều hạn chế. Tính năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao.

Kiến nghị 7 nhóm nội dung

Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 7 nhóm vấn đề:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh đã đề ra và các chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu dự kiến khó đạt.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 39-NQ/TW đã đề ra; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An; hoàn thành các thủ tục để triển khai các dự án cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không Quốc tế Vinh…

Rà soát, cập nhật các quy định mới của Trung ương để hướng dẫn, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời trên địa bàn toàn tỉnh. Rà soát những văn bản của Trung ương, của tỉnh đang còn vướng mắc trong quá trình thực hiện để có đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Chuẩn bị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, dự báo những khó khăn, thách thức trong giai đoạn 2026 - 2030 để đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội sát với thực tế và định hướng phát triển của tỉnh. Hướng dẫn xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh theo quy định để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.