Giải trí Hé lộ điều bất ngờ về Thượng úy Ngọc Hân - giọng đọc thuyết minh ngày 2/9 Được lựa chọn đọc thuyết minh trong lễ kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự đặc biệt đối với Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - cô gái đang công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Với Ngọc Hân, đây không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là sự ghi nhận, niềm tin tưởng của tổ chức dành cho người chiến sĩ quân đội.

"Đây là nhiệm vụ cao cả của một người quân nhân cách mạng, của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam - lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân. Tôi tự nhủ phải nỗ lực hết mình để thể hiện trọn vẹn tinh thần, khí thế của ngày lễ trọng đại này, xứng đáng với màu áo Bộ đội Cụ Hồ mà tôi đang khoác trên vai", Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ.

Thượng uý Ngọc Hân.

Sinh năm 1991, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng - ông ngoại là liệt sĩ, bà ngoại từng tham gia kháng chiến - Ngọc Hân sớm được nuôi dưỡng tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Lớn lên, cô đã biến ước mơ được đứng trong hàng ngũ quân đội thành hiện thực khi trở thành sĩ quan tại Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Khán giả từng quen với giọng đọc của Ngọc Hân đều nhận xét giọng miền Nam của cô mang âm hưởng hào sảng, ấm áp và gần gũi. Nhưng không chỉ dừng ở sự mềm mại, truyền cảm, cô luôn chú trọng giữ được sự dứt khoát, mạnh mẽ, mang âm hưởng hào hùng của truyền thống quân đội.

"Tôi luôn tâm niệm mỗi lần cất giọng là một lần đại diện cho hình ảnh người chiến sĩ. Từng lời, từng hơi thở phải toát lên khí chất của người lính, đồng thời vẫn chạm được đến cảm xúc của người nghe. Đó là sự kết hợp giữa chất giọng quê hương và bản lĩnh quân nhân mà tôi luôn gìn giữ", Ngọc Hân nói.

Ngay từ khoảnh khắc được giao trọng trách là giọng đọc thuyết minh cho lễ diễu binh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Thượng úy Ngọc Hân đã dốc toàn tâm toàn sức để rèn luyện. Vốn quen với kỷ luật và nền nếp quân ngũ nhưng trong giai đoạn chuẩn bị cho đại lễ, lịch trình của cô trở nên đặc biệt hơn.

"5h30 tôi thức dậy để luyện tập hơi thở giữ giọng ổn định. 7h30 bắt đầu luyện cùng đội, trước đó ai cũng phải khởi động, luyện thanh. Cả đội chia thành các ca sáng - chiều - tối, mọi sinh hoạt xoay quanh mục tiêu duy nhất là giữ giọng, sức khỏe và tinh thần ở trạng thái tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ", Ngọc Hân kể.

Với Ngọc Hân, thuyết minh không chỉ là công việc đọc mà còn là sứ mệnh truyền tải giá trị lịch sử, niềm tự hào dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước. Chính vì vậy, áp lực cũng song hành cùng niềm vinh dự.

Trong suốt quá trình luyện tập, không khí rộn ràng, hào hùng của đội ngũ tham gia càng tiếp thêm động lực cho nữ thượng úy.

Hai tháng xa nhà để tập trung cho đại lễ, Ngọc Hân luôn nhận được sự động viên của gia đình.

"Ánh mắt quyết tâm của từng đồng chí, những giọt mồ hôi lăn trên má, bước chân đều tăm tắp khi luyện tập… thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với vinh dự đặc biệt này", Ngọc Hân xúc động.

Hai tháng xa nhà để tập trung cho đại lễ, cô luôn nhận được sự động viên của gia đình. Bố mẹ và người thân không chỉ tự hào mà còn tiếp thêm sức mạnh cho cô bằng những lời chúc, những tin nhắn giản dị mà đầy tình cảm.

Với tất cả sự chuẩn bị nghiêm túc, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân mong rằng mỗi lời thuyết minh cất lên trong ngày lễ 2/9 sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, đồng thời khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ trong lòng công chúng.