H'Hen Niê chính thức xin lỗi sau khủng hoảng 'cà phê sữa mẹ' Hoa hậu H'Hen Niê thừa nhận thiếu sót và gửi lời xin lỗi công chúng sau khi chồng cô gây tranh cãi với video dùng sữa mẹ pha cà phê mời bạn bè.

Trưa ngày 3/11, Hoa hậu H'Hen Niê đã chính thức lên tiếng về sự việc gây tranh cãi khi chồng cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, sử dụng sữa của vợ để pha cà phê mời bạn bè. Cô gửi lời xin lỗi vì "những hình ảnh và câu chuyện gần đây của hai vợ chồng đã khiến mọi người không vui", đồng thời thừa nhận đây là một bài học đắt giá.

Thừa nhận thiếu sót và bài học cho vợ chồng trẻ

Trong bài đăng của mình, H'Hen Niê cho biết cô và chồng đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý và thừa nhận sai lầm. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến bạn bè của chồng và gia đình họ, mong nhận được sự tha thứ.

"Đây là lần đầu tôi và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều còn rất mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi mong mọi người thông cảm, góp ý để có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn", H'Hen Niê giải thích.

Cô cũng xin lỗi vì dòng trạng thái bênh vực chồng trước đó, cho rằng suy nghĩ của mình chưa thấu đáo và không cổ vũ cho những điều không đúng. Hoa hậu mong cộng đồng mạng góp ý nhẹ nhàng hơn với chồng mình, vì anh không phải người nổi tiếng và chưa quen với áp lực.

Nguồn cơn tranh cãi từ video trên mạng xã hội

Sự việc bắt nguồn từ ngày 1/11, khi video nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi dùng sữa mẹ của H’Hen Niê pha cà phê mời bạn bè uống được lan truyền trên mạng xã hội. Video này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn, nhiều ý kiến cho rằng hành động này vượt quá giới hạn và thể hiện sự thiếu tôn trọng.

Trước phản ứng của dư luận, Tuấn Khôi đã gỡ video và lên tiếng xin lỗi. Anh giải thích đây chỉ là một "khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người anh em thân thiết" và thừa nhận đã thiếu cân nhắc khi chia sẻ công khai. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của cả hai vợ chồng, bao gồm cả việc H'Hen Niê bênh vực chồng, đã khiến sự việc càng thêm căng thẳng.

Phản ứng của công chúng và hình ảnh người nổi tiếng

Bài đăng xin lỗi của H'Hen Niê nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng nhưng cũng ghi nhận thái độ cầu thị của cô. Đa số khán giả khuyên vợ chồng cô nên tiết chế việc chia sẻ cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội để tránh những tranh cãi không đáng có.

Sự việc này được xem là một trong những khủng hoảng truyền thông lớn nhất H'Hen Niê từng đối mặt, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cô đã xây dựng. Vụ việc cũng làm dấy lên những thảo luận về hành vi của người nổi tiếng trên mạng xã hội và "quyền lực mềm" của khán giả trong việc điều chỉnh những hành vi bị cho là lệch chuẩn.