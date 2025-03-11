H'Hen Niê xin lỗi về video 'cà phê sữa mẹ' của chồng Hoa hậu H'Hen Niê chính thức xin lỗi công chúng sau khi video chồng dùng sữa mẹ pha cà phê gây tranh cãi, đồng thời thừa nhận sai lầm khi lên tiếng bênh vực.

Hoa hậu H'Hen Niê đã chính thức gửi lời xin lỗi công chúng liên quan đến video chồng cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, dùng sữa mẹ pha cà phê mời bạn bè. Cô cũng thừa nhận sai lầm khi ban đầu lên tiếng bảo vệ hành động này.

Bối cảnh vụ việc gây tranh cãi

Gần đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đã đăng tải một video ghi lại cảnh anh pha cà phê bằng sữa của vợ và mời bạn bè thưởng thức. Video với chú thích "Reaction cafe sữa mẹ Harley" nhanh chóng gây ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Video chồng H'Hen Niê pha cà phê từ sữa của vợ mời bạn bè uống gây tranh cãi

Nhiều ý kiến cho rằng hành động này là kém duyên và vượt quá giới hạn của một trò đùa thông thường, dẫn đến làn sóng bình luận tiêu cực nhắm vào Tuấn Khôi.

Nhiều người thấy khó hiểu trước video mời bạn bè uống cà phê độc lạ của ông xã nàng hậu.

Lời xin lỗi và sự thừa nhận sai lầm

Trong bài đăng mới nhất, H'Hen Niê bày tỏ sự hối tiếc: "Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui". Cô cũng gửi lời xin lỗi đến những người bạn có mặt trong video.

Hoa hậu H'Hen Niê chính thức lên tiếng xin lỗi vì hành động của chồng.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thừa nhận rằng vợ chồng cô, trong vai trò lần đầu làm cha mẹ, còn nhiều thiếu sót và chưa suy nghĩ thấu đáo. Cô cho biết đã đọc và suy ngẫm về các góp ý từ công chúng.

Đặc biệt, H'Hen Niê cũng tự nhận lỗi về bài viết trước đó nhằm bảo vệ chồng. "Hen cũng xin lỗi vì bài post trước đó khi Hen chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản đều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng... Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng", cô chia sẻ.

H'Hen Niê thừa nhận bản thân chưa đúng khi lên tiếng bảo vệ chồng.

Sau bài đăng, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận động viên và mong cô giữ gìn hình ảnh.

Nàng hậu mong khán giả bao dung vì ông xã không phải người nổi tiếng, chưa quen với áp lực.

Phản ứng trước đó của nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi

Trước lời xin lỗi của vợ, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đã chủ động gỡ bỏ video gây tranh cãi và đăng bài xin lỗi. Anh giải thích rằng đây chỉ là một khoảnh khắc đùa vui với những người bạn thân thiết và không lường trước được phản ứng của cộng đồng.

Trước đó, ông xã H'Hen Niê đã lên tiếng xin lỗi và xóa video pha cà phê từ sữa của vợ.

"Mình xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc, và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Mình sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn", Tuấn Khôi viết.

Gia đình nhỏ và vai trò mới

H'Hen Niê và Tuấn Khôi kết hôn vào đầu năm 2025 sau hơn 7 năm gắn bó. Cặp đôi vừa chào đón con gái đầu lòng, bé Niê Nguyễn Mộc Đan (tên thân mật là Harley), vào tháng 9/2025. Việc lần đầu làm cha mẹ được H'Hen Niê đề cập như một phần lý do cho những thiếu sót vừa qua.

Vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê đón con đầu lòng hồi tháng 9/2025.

Con gái nàng hậu có ngoại hình xinh xắn, được đặt tên theo họ mẹ.