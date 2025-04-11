H'Hen Niê tiết lộ sữa mẹ giảm 2/3 sau ồn ào từ chồng Hoa hậu H'Hen Niê cho biết lượng sữa mẹ đã giảm mạnh từ 120ml xuống còn 40ml do căng thẳng, sau khi công khai xin lỗi về video chồng dùng sữa mẹ pha cà phê.

Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng đến nguồn sữa

Hoa hậu H’Hen Niê mới đây đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe và tinh thần của cô sau những ngày căng thẳng. Trên trang cá nhân, cô cho biết lượng sữa mẹ đã sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng một phần ba so với trước.

“Bạn có biết không, lượng sữa sẽ giảm đáng kể nếu cơ thể thiếu chất, mất ngủ kéo dài hoặc chịu quá nhiều áp lực. Bạn đã từng trải qua điều đó chưa? Tôi thì có, lượng sữa của tôi từ 120ml nay chỉ còn 40ml, thực sự là một sự sụt giảm rất lớn. Nhưng không sao cả, tôi sẽ cố gắng hết sức”, H’Hen Niê viết.

H’Hen Niê mới sinh em bé.

Chia sẻ này đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều người, đặc biệt là các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Trên thực tế, căng thẳng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến việc sản xuất sữa. Khi người mẹ mệt mỏi, thiếu ngủ, bỏ bữa hoặc không uống đủ nước, cơ thể sẽ suy yếu và khả năng tiết sữa bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hormone cortisol sinh ra khi căng thẳng có thể làm chậm phản xạ tiết sữa, khiến sữa chảy ra khó khăn hơn.

Nhìn lại vụ việc và lời xin lỗi công khai

Tình trạng căng thẳng của H’Hen Niê xuất phát từ một sự việc gây tranh cãi trước đó. Ngày 1 tháng 11, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, chồng của cô, đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh anh pha cà phê bằng sữa mẹ được trữ lạnh của vợ và mời bạn bè thưởng thức. Video này đã lan truyền nhanh chóng và vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Ban đầu, H’Hen Niê giải thích rằng chồng mình chỉ “làm theo một clip nước ngoài”, nhưng phát ngôn này càng khiến làn sóng chỉ trích thêm gay gắt.

Vợ chồng H’Hen Niê.

Đến chiều ngày 3 tháng 11, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã chính thức gửi lời xin lỗi công khai. Cô viết: “Hen xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen khiến mọi người không vui. Hen cũng gửi lời xin lỗi đến các anh trong video và mong mọi người đón nhận sự chân thành của Hen. Sau khi đọc những góp ý, Hen đã suy nghĩ rất nhiều và thực sự trân trọng”.

Bài học trong hành trình làm cha mẹ

H’Hen Niê chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên vợ chồng cô đảm nhận vai trò cha mẹ nên còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót. Cô thừa nhận đã phản ứng vội vàng khi bảo vệ chồng và khẳng định không cổ vũ cho hành động không đúng. Người đẹp cho rằng sự việc lần này là một bài học đáng nhớ cho cả hai trong hành trình làm cha mẹ và cảm ơn những góp ý từ công chúng.

H’Hen Niê sinh năm 1992 tại Đắk Lắk, là người dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Cô đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lọt vào Top 5 Miss Universe 2018. Chồng cô là Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989, là một nhiếp ảnh gia và đạo diễn. Cặp đôi đã chính thức kết hôn trong năm nay sau nhiều năm gắn bó.