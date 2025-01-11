Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi sau clip pha cà phê bằng sữa mẹ Vụ việc chồng H'Hen Niê dùng sữa vợ mời bạn bè uống gây tranh cãi lớn. Cả hai đã gỡ video và lên tiếng xin lỗi sau khi vấp phải chỉ trích về hành động phản cảm.

Hoa hậu H'Hen Niê và chồng, anh Tuấn Khôi, đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi một video do anh đăng tải gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh anh Tuấn Khôi sử dụng sữa mẹ của vợ để pha cà phê và mời một số đồng nghiệp uống.

Video triệu view và làn sóng chỉ trích

Mới đây, anh Tuấn Khôi đã đăng tải một đoạn video trên trang cá nhân, trong đó anh lấy phần sữa mẹ còn thừa trong bình của con để pha cà phê. Không chỉ tự mình uống, anh còn mời khoảng 4-5 người trong ê-kíp dùng thử. Video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận.

Chồng H'Hen Niê đăng lại clip pha cafe bằng bình sữa đã uống thừa của con

Hành động này ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng việc làm này không chỉ thiếu tinh tế, phản cảm mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về vệ sinh và sức khỏe. Nhiều người bình luận rằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá dành cho trẻ sơ sinh và việc sử dụng nó như một trò đùa là không phù hợp, đặc biệt khi được một người có sức ảnh hưởng nhất định lan truyền.

Không chỉ tự uống, Tuấn Khôi gây bức xúc khi mang bình cafe này mời 4-5 đồng nghiệp

Phản ứng ban đầu và lời xin lỗi sau đó

Ban đầu, H'Hen Niê đã lên tiếng giải thích rằng chồng mình chỉ học theo một video trên mạng xã hội nước ngoài. Cô còn cho biết bình sữa được sử dụng là do con uống thừa và nói đùa rằng nếu cô có nhiều sữa, chồng sẽ không cần mua sữa bò. Tuy nhiên, cách giải thích này không những không xoa dịu được dư luận mà còn khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn, bị nhiều người cho là thiếu khéo léo và đang hợp lý hóa một hành động không phù hợp.

Trước sức ép của dư luận, H'Hen Niê đã xóa bài đăng và chia sẻ một tâm thư xin lỗi, thừa nhận đã làm khán giả không vui và khó chịu. Cô bày tỏ sự biết ơn trước những lời góp ý và xin rút kinh nghiệm sâu sắc. "Chân thành và biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc của mình đến Hen. Xin lỗi cả nhà vì đã làm cả nhà không vui, khó chịu vào một ngày cuối tuần như vậy", H'Hen Niê viết.

Ít phút sau, H'Hen Niê phải xoá bài đăng kia và xin lỗi

Hiện tại, video gây tranh cãi của anh Tuấn Khôi cũng đã được gỡ bỏ khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Góc nhìn y tế về việc người lớn uống sữa mẹ

Theo các chuyên gia y tế, sữa mẹ được tạo ra với thành phần dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sơ sinh, bao gồm hàm lượng đường lactose và các hormone đặc thù. Đối với người trưởng thành, việc tiêu thụ sữa mẹ không mang lại lợi ích dinh dưỡng rõ rệt và có thể đi kèm một số rủi ro:

Nguy cơ lây nhiễm: Sữa chưa qua kiểm tra y tế có thể chứa các virus nguy hiểm như HIV, viêm gan B, C.

Sữa chưa qua kiểm tra y tế có thể chứa các virus nguy hiểm như HIV, viêm gan B, C. Không phù hợp sinh lý: Hệ tiêu hóa của người lớn có thể không dung nạp tốt lượng lactose cao trong sữa mẹ, dễ dẫn đến các vấn đề như đầy hơi, tiêu chảy hoặc dị ứng.

Ngoài ra, dưới góc độ văn hóa xã hội, sữa mẹ được xem là biểu tượng thiêng liêng của tình mẫu tử. Do đó, hành động mang sữa của vợ đi mời người khác uống bị nhiều người xem là thiếu tôn trọng và phản cảm.

Vợ chồng H'Hen Niê "mất điểm"

Sự việc của vợ chồng H'Hen Niê một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa việc sáng tạo nội dung giải trí và những hành động gây phản cảm trên mạng xã hội. Đây được xem là bài học đắt giá cho những người nổi tiếng về việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ các nội dung nhạy cảm, liên quan đến gia đình và sức khỏe.