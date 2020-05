Hiến kế thúc đẩy và phục hồi cho du lịch Nghệ An

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Đức Anh

Sáng 31/5, tại thành phố Vinh, Tổng Cục Du lịch, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020”.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo. Ảnh: Đức Anh

Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch; PGS.TS Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Trần Trọng Kiên -Thành viên Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An; Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch - Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An. Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Tổng Cục Du lịch; các thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia; đại biểu một số tỉnh, thành phố trong nước; đại diện các hãng hàng không, ngành Đường sắt; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội và CLB du lịch trong nước; các giảng viên và chuyên gia ngành Du lịch. Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; các doanh nghiệp trên địa bàn; lãnh đạo các hiệp hội, chi hội kinh doanh dịch vụ du lịch; lãnh đạo các huyện, thành phố, các khu du lịch…

Khát vọng xây dựng điểm đến an toàn và khác biệt

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: Trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát và lây lan đến hơn 200 quốc gia đã tàn phá nền kinh tế toàn cầu, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực thiệt hại nặng nề nhất. Đối với Nghệ An, dù không có trường hợp bị lây nhiễm nhưng dịch bệnh cũng đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là về du lịch.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, hiện lượng khách đến Nghệ An còn thấp so với thời điểm trước khi bùng phát dịch Covid-19. Ảnh: Đức Anh

Lượng khách và doanh thu du lịch 4 tháng đầu năm 2020 giảm trên 60% so với cùng kỳ năm 2019, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng phải ngừng hoạt động. Đến nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đã trở lại bình thường, du lịch cũng đã bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh.

Ngành du lịch Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Ảnh: Sách Nguyễn

Tuy nhiên ngành du lịch Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, lượng khách đến Nghệ An còn thấp so với thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa, xúc tiến, quảng bá du lịch, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phát động Chương trình kích cầu du lịch "Nghệ An - Điểm đến an toàn và khác biệt". Hiện tại, Nghệ An rất cần sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, sự chung tay kết nối của các tỉnh, thành phố trọng điểm du lịch, các hãng hàng không, công ty lữ hành, chuỗi khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí trong nước để chương trình kích cầu nội địa thực sự hiệu quả, hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi và thu hút đông đảo khách du lịch về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Hiện tại, Nghệ An rất cần sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, sự chung tay kết nối của các tỉnh, thành phố trọng điểm du lịch, các hãng hàng không, công ty lữ hành, chuỗi khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí trong nước để chương trình kích cầu nội địa thực sự hiệu quả, hấp dẫn, lan tỏa rộng rãi và thu hút đông đảo khách du lịch về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp kích cầu

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Trần Trọng Kiên - Thành viên Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đã giới thiệu về xu hướng du lịch của người Vịệt sau giãn cách xã hội; sự phục hồi về nhu cầu du lịch sau dịch Covid-19, các vấn đề ưu tiên; nhu cầu cơ cấu lại ngành du lịch. Đồng thời, đưa ra một số nhận định về thực trạng để đưa ra các giải pháp kích cầu du lịch, gồm: đảm bảo an toàn, giá cả hợp lý, xây dựng sản phẩm hợp với thị trường…

Đồng chí Trần Trọng Kiên - Thành viên Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đã giới thiệu về xu hướng du lịch của người Việt sau giãn cách xã hội. Ảnh: Đức Anh Các báo cáo, tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề: Nâng cao trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong hợp tác và quản lý phát triển du lịch; Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng vừa mang tính chất tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước vừa có sức hấp dẫn du khách; Xác định thị trường trọng điểm khách du lịch; Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện… Đồng chí Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên trình bày tham luận “Các giải pháp nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ của điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên”. Ảnh: Đức Anh

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận tìm giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020. Trong đó, xoay quanh các vấn đề cơ bản: Xác định các mô hình/hình thức du lịch nội địa cần ưu tiên đẩy mạnh sau bối cảnh đại dịch Covid-19; Các chính sách thiết yếu để phục hồi và kích cầu du lịch nội địa; Đẩy mạnh phối kết hợp để giải bài toán về kích cầu du lịch.

Đại diện các tỉnh, thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác về du lịch với CLB UNESCO Hà Nội. Ảnh: Đức Anh Trong đó, có các tham luận đáng chú ý: “Các giải pháp nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ của điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên”; “Liên kết phát triển sản phẩm du lịch trong tình hình mới”; “Giải pháp nâng cao sự liên kết, hợp tác của các doanh nghiệp lữ hành trong khai thác và thu hút khách du lịch đến Nghệ An sau dịch Covid-19”…



Cũng tại Hội thảo, đại diện các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã đề xuất giải pháp và giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch. Đồng thời, đại diện các tỉnh, thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác về du lịch với CLB UNESCO Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch lưu ý tỉnh Nghệ An cần tiếp tục chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn để Nghệ An luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn. Ảnh: Đức Anh