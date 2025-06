Thời sự Thủ tướng yêu cầu kiên quyết tuyên chiến với tội phạm sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần tập trung và kiên quyết tuyên chiến với tội phạm sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả, bởi đây là những hành vi gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Chiều 23/6, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Quang cảnh Hội nghị tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Đồng chủ trì có đồng chí Bùi Thanh Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia); các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ kết nối tới Trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An; cùng dự có đồng chí Phùng Thành Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Triệt phá nhiều tổ chức, đường dây, ổ nhóm, đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả

Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp trên phạm vi địa bàn cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và lòng tin của Nhân dân, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận đối với công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian từ ngày 15/5 đến 15/6/2025.

Tiếp đó, ngày 17/5/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho Nhân dân.

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia báo cáo kết quả sơ kết 6 tháng. Ảnh: cand.com.vn

Đợt cao điểm tuyên chiến với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được triển khai với tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”; gắn với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, kết quả đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều tổ chức, đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: cand.com.vn

Các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 10.437 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 80,51% so với tháng 5); trong đó 1.936 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 173,45% so với tháng 5); 6.870 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (tăng 50,72% so với tháng 5); 1.631 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 216,09% so với tháng 5); thu nộp ngân sách nhà nước 1.279 tỷ đồng (tăng 258,43% so với tháng 5); tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá ước tính trên 4.075 tỷ đồng; khởi tố 204 vụ/378 bị can. Đáng chú ý, qua thống kê có hơn 5.500 cửa hàng trên cả nước đóng cửa, tạm dừng hoạt động để chờ thời cơ.

Tại Nghệ An, trong tháng cao điểm, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 345 vụ; khởi tố hình sự 2 vụ/9 đối tượng (vi phạm liên quan đến ma túy). Tổng giá trị thu phạt hơn 6,2 tỷ đồng.

Trong đó, ngày 27/5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội buôn bán hàng giả; tang vật vụ án gồm 480.000 sản phẩm các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các nhãn hiệu dầu gọi, nước xả vải, kem đánh răng với tổng trị giá hơn 523 triệu đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả, Nghệ An là một trong các đơn vị, địa phương được Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ghi nhận đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tháng cao điểm.

6 tháng đầu năm 2025, trên cả nước, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 50.736 vụ việc vi phạm; trong đó có 10.862 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 36.604 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 3.270 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ. thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6,5 ngàn tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.875 vụ với 3.235 đối tượng. Trong đó, tại Nghệ An đã tổ chức kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 1.771 vụ; khởi tố hình sự 166 vụ/237 đối tượng. Tổng giá trị thu phạt hơn 181 tỷ đồng.

"Mỗi người dân là một chiến sĩ" trong cuộc chiến chống hàng giả

Kết luận hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương và các tổ công tác trong thời gian qua, đặc biệt là trong tháng cao điểm vừa qua.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trong đó nhấn mạnh các nguyên nhân khách quan còn tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực thi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác này. Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiên định mục tiêu, kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới quét sạch và chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp mà còn là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các đại biểu theo dõi kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Theo Thủ tướng Chính phủ, cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và thường xuyên, phải thực hiện liên tục, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ; người dân và doanh nghiệp cần tham gia tích cực để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần tập trung và kiên quyết tuyên chiến với tội phạm sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả, bởi đây là những hành vi gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Các lực lượng chức năng phải hành động với tinh thần không lùi bước, không khoan nhượng, xử lý đến cùng, làm cho bằng được; đảm bảo công tác đấu tranh đạt kết quả cụ thể, thực chất, mang lại niềm tin và sự phấn khởi cho Nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; tổ chức ra quân thường xuyên, liên tục, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, với tinh thần "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", tuyệt đối không được lơ là, buông lỏng trong bất kỳ thời điểm nào. Cùng với đó, cần chủ động rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định pháp luật liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, bảo đảm công tác quản lý được chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, Thủ tướng đề cao vai trò của người dân trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm. Theo đó, cần phát động phong trào "mỗi người dân là một chiến sĩ" trong cuộc chiến chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời là một người tiêu dùng thông minh, có trách nhiệm, biết lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ, không tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, trong đó sửa đổi, bổ sung một số luật, nghị định ngay trong năm 2025 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, tổ chức bộ máy đủ mạnh, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, từng cấp; bảo đảm nguồn lực về tài chính, phương tiện, công nghệ, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có bản lĩnh, trách nhiệm cao, đạo đức trong sáng, tinh thần nhân văn trong thi hành công vụ. Cùng với đó là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế, chính sách để người dân, doanh nghiệp cùng tham gia, đóng góp tích cực. Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cũng cần được tăng cường để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Về phân công cụ thể, Thủ tướng đã giao rõ nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, thời điểm chính thức triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được lãnh đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, hiệu quả thực chất.