HLV Park Hang-seo thiết quân luật ở đội tuyển; Việt Nam và UAE chọn chung 'quân xanh’

HLV Park Hang-seo thiết quân luật ở tuyển Việt Nam

Sáng 7/5, thầy trò HLV Park Hang-seo hội quân ở Hà Nội. Ngay trong ngày đầu tiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đề ra những quy định bắt buộc cho toàn bộ thành viên đội bóng nhằm đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19.Theo đó, các cầu thủ cần nghiêm túc tuân thủ những quy định của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Việt Nam và UAE chọn chung "quân xanh"

Theo tờ The National, UAE sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào ngày 15/5 tới tại Dubai. Trong những ngày đầu của đợt tập trung này, HLV Bert van Marwijk sẽ không có sự phục vụ của những cầu thủ đến từ 2 đội Shabab Al Ahli và Al Nasr do bận thi đấu chung kết Cúp Tổng thống vào ngày 16/5 và các tuyển thủ đến từ CLB Al Wahda do bận thi đấu ở Giải vùng vịnh.