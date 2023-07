HLV Phan Như Thuật: Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu cống hiến để phục vụ khán giả

(Baonghean.vn) - Trả lời sau chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu thuộc vòng 1, giai đoạn 2 V.league 2023, huấn luyện viên Phan Như Thuật khẳng định, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục thi đấu cống hiến để phục vụ khán giả.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Hải Hoàng

Sông Lam Nghệ An mở màn giai đoạn 2 với chiến thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trận đấu này, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục thế hiện tinh thần thi đấu máu lửa. Các vị trí đều thể hiện được phong độ cao. Đặc biệt phải khẳng định huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tạo ra dấu ấn lớn về đấu pháp khi tung quân bài chiến thuật Đinh Xuân Tiến và Trần Mạnh Quỳnh vào sân ở hiệp 2. Đây chính là chìa khoá để mở ra chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An.

Nhìn lại trận đấu này, thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.

“Trận đấu này các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn giữ được tinh thần thi đấu như những trận trước. Điều đó chính là điểm tôi hài lòng nhất ở các học trò”, huấn luyện viên Như Thuật chia sẻ.

Ông Thuật cũng nói thêm: “Xuân Tiến là cầu thủ xuất sắc, tôi mong muốn em sẽ thi đấu tốt hơn nữa và trở thành trụ cột của Sông Lam Nghệ An”.

Niềm vui của Đinh Xuân Tiến sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Bên cạnh yếu tố tinh thần đã giúp Sông Lam Nghệ An thi đấu tốt thì cũng cần phải ghi nhận những cải thiện về mặt đấu pháp.

Nói về vấn đề này, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng: “Trước mỗi trận đấu, tôi cùng ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ họp bàn và tìm ra phương án để giúp Sông Lam Nghệ An có thể giành được thế chủ động trước các đội bóng khác nhau. Và học trò của tôi luôn tuân thủ đấu pháp do ban huấn luyện đề ra. Đây là chìa khoá giúp đội bóng của chúng tôi có được thành công như những vòng gần đây”.

Thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An cũng đồng thời lý giải vì sao Sông Lam Nghệ An lại chơi bùng nổ như 4 vòng đấu trở lại đây. Nhà cầm quân xứ Nghệ nói: “Theo tôi bóng đá có từng giai đoạn. Giai đoạn này, Sông Lam Nghệ An đang có được phong độ tốt, bởi các cầu thủ đều có được sự tự tin sau khi giành được kết quả khả quan ở 3 vòng đấu vừa qua. Với kết quả đã có sẽ mang đến những tín hiệu tích cực cho Sông Lam Nghệ An ở những vòng đấu tiếp theo”.

Sau chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và dựa trên kết quả của những trận đấu thuộc nhóm B V.League 2023 thì Sông Lam Nghệ An đang giành lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên theo lời của huấn luyện viên Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An không vì thế mà sẽ ra sân thi đấu hời hợt ở các trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên trưởng đội bóng xứ Nghệ muốn đội nhà sẽ chơi cống hiến để phục vụ khán giả.

“Ban huấn luyện của chúng tôi xác định vấn đề quan trọng nhất là các cầu thủ phải thi đấu hết mình, đá để phục vụ khán giả. Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển đội bóng chúng tôi vẫn luôn tạo điều kiện để các cầu thủ được ra sân cọ xát, chuẩn bị lớp kế cận cho những mùa giải năm sau”, huấn luyện viên Phan Như Thuật khẳng định.