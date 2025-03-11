HLV Việt Thắng báo tin: Công Phượng chưa thể trở lại Trường Tươi Đồng Nai thắng 4-2 trước Thanh Niên TP HCM ở vòng 6, nhưng HLV Việt Thắng xác nhận Công Phượng chưa tập cùng đội và sẽ tiếp tục vắng mặt; đội hiện có 14 ca chấn thương.

HLV Việt Thắng xác nhận Công Phượng chưa thể ra sân ở trận tới, thậm chí vẫn chưa tập cùng đội. Thông tin này đến ngay sau khi Trường Tươi Đồng Nai thắng 4-2 trước Thanh Niên TP HCM ở vòng 6 giải hạng Nhất, qua đó tiếp tục bám đuổi ngôi đầu của Khacoto Khánh Hòa.

Công Phượng vẫn vắng mặt – xác nhận từ HLV Việt Thắng

Trước vòng 6, hình ảnh Công Phượng tập luyện được fanpage đội bóng đăng tải, khiến người hâm mộ kỳ vọng đội trưởng sẽ góp mặt trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1995 tiếp tục không có tên. Sau trận, HLV trưởng Việt Thắng cho biết: "Trận tiếp theo, Công Phượng chưa chơi được, chưa tập cùng đội. Tôi rất tiếc về Công Phượng. Từ đầu mùa, khi chuẩn bị cho Cúp Quốc gia thì Phượng đóng góp 4 bàn trong các trận đấu tập".

Công Phượng chưa thể trở lại trong thời gian tới

Kỳ vọng trở lại bị trì hoãn, Đồng Nai vẫn thắng 4-2

Dù thiếu Công Phượng, Trường Tươi Đồng Nai vẫn thắng Thanh Niên TP HCM với tỷ số 4-2. Kết quả giúp đội bóng tiếp tục bám sát Khacoto Khánh Hòa. Tuy nhiên, nỗi nhớ Công Phượng trong khán giả Đồng Nai chưa thể nguôi khi anh đã vắng mặt 7 trận liên tiếp (6 trận tại giải hạng Nhất và 1 trận ở Cúp Quốc gia).

Khoảng trống chiến thuật và những điều chỉnh bắt buộc

Việc thiếu trung phong chủ lực buộc ban huấn luyện thay đổi cấu trúc nhân sự. HLV Việt Thắng nói rõ: "Thiếu Công Phượng thì tôi phải xoay tua nhân sự, Minh Vương không phải tiền đạo nhưng cũng phải đẩy lên. Tôi dùng tiền vệ trung tâm khi thiếu Phượng. Chúng tôi chấn thương 14 người, phải xoay tua các vị trí. May mắn là tập thể chịu khát khao, lắng nghe, khám phá bản thân. Họ đá vị trí không sở trường nhưng vẫn làm tốt".

Những điều chỉnh này cho thấy Trường Tươi Đồng Nai đang ưu tiên tính linh hoạt: thay vì cố định vai trò, các vị trí được hoán chuyển để bù đắp sự thiếu hụt ở tuyến trên. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, hiệu suất 4 bàn ở trận gần nhất phản ánh khả năng thích nghi của tập thể.

Vai trò của Công Phượng trong kế hoạch tấn công

Theo nguồn đội bóng, Công Phượng được xem là ngòi nổ chính và là linh hồn trong lối chơi tấn công của Trường Tươi Đồng Nai. Dù vậy, từ đầu mùa này, những đóng góp của anh vẫn là con số 0 do chấn thương. Trước đó, khi chuẩn bị cho Cúp Quốc gia, Công Phượng đã ghi 4 bàn trong các trận đấu tập, cho thấy tầm ảnh hưởng khi đạt trạng thái tốt.

Sau 1 năm trở về Việt Nam thi đấu, người hâm mộ chờ đợi anh ra sân với chiếc áo số 10 quen thuộc. Ở mùa giải 2024/2025, khi mới thi đấu cho Trường Tươi Đồng Nai, cựu sao HAGL mặc áo số 70 và ghi 7 bàn ở giải hạng Nhất.

Vắng Công Phượng, Trường Tươi Đồng Nai gặp nhiều khó khăn

Thống kê chọn lọc

Hạng mục Giá trị Kết quả vòng 6 Trường Tươi Đồng Nai 4-2 Thanh Niên TP HCM Chuỗi vắng mặt của Công Phượng 7 trận (6 hạng Nhất, 1 Cúp Quốc gia) Ca chấn thương trong đội 14 Bàn của Công Phượng khi chuẩn bị Cúp Quốc gia 4 (trong các trận đấu tập) Bàn ở giải hạng Nhất mùa 2024/2025 (áo số 70) 7

Triển vọng

Với việc "chưa tập cùng đội" và chắc chắn không thi đấu ở trận kế tiếp, thời điểm Công Phượng trở lại vẫn để ngỏ. Trong khi chờ đợi, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục dựa vào tính kỷ luật và sự linh hoạt nhân sự để bám đuổi Khacoto Khánh Hòa. Kỳ vọng lớn nhất của người hâm mộ là nhìn thấy số 10 quen thuộc của Công Phượng xuất hiện trên sân, khi anh hồi phục hoàn toàn.