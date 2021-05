Hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ ở Nghi Lộc

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Nghi Lộc và Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An trao 100 triệu đồng (số tiền do Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An tài trợ) hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Đinh Thị Như Hoa (sinh năm 1964), vợ liệt sỹ Hoàng Văn Thái ở xóm Kim Diên, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc.

Lễ khởi công và trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Như Hoa ở xóm Kim Diên, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thu Hương

Gia đình bà Hoa có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, bà ở vậy nuôi hai người con trai ăn học và hiện tại nuôi mẹ già 101 tuổi.

Cùng ngày, đoàn cũng trao 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1938) mẹ liệt sĩ Đậu Sỹ Quang ở xóm 3, xã Nghi Hưng (Nghi Lộc).

Trao 50 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Tình, mẹ liệt sĩ Đậu Sỹ Quang ở xóm 3, xã Nghi Hưng (Nghi Lộc). Ảnh: Thu Hương Bà Tình có 6 người con, 2 trai 4 gái, liệt sĩ Đậu Sỹ Quang hy sinh, người con trai còn lại bị bệnh thiểu năng, các con gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Số tiền hỗ trợ trên góp phần giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ xây dựng nhà mới, có nơi thờ phụng liệt sĩ khang trang hơn, vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống./.