Hồ Văn Cường quan trọng như thế nào đối với Sông Lam Nghệ An?

Hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường đang là cầu thủ đầy quan trọng của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Tài năng được khẳng định

Như chúng ta đã biết, từ năm 2019, Hồ Văn Cường chính thức trở thành cầu thủ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên xứ Nghệ, Hồ Văn Cường đã nhanh chóng trưởng thành và sớm được đôn lên đội 1 của đội chủ sân Vinh.

Dù hạn chế về ngoại hình, nhưng đổi lại Hồ Văn Cường sở hữu thể lực, tốc độ, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật khá tốt, vì thế, đã nhanh chóng chiếm được niềm tin từ Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Với những nỗ lực trong tập luyện, mùa giải 2022, Hồ Văn Cường chính thức bước ra sân chơi V.League. Trong màu áo Sông Lam Nghệ An, cầu thủ sinh năm 2003 được Ban Huấn luyện đội bóng này bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Với những phẩm chất riêng có, Văn Cường không những làm tốt trong vai trò phòng thủ mà anh còn cùng đồng đội tạo nên nhiều pha tấn công có tính đột biến cao. Dù là cầu thủ mới 20 tuổi, nhưng tại V.League 2022, Văn Cường được ra sân tới 17 trận. Đây là con số đáng mơ ước đối với những đồng nghiệp cùng trang lứa.

Qua màn trình diễn ấn tượng tại giải bóng đá quốc nội, Văn Cường lọt vào tầm ngắm của Ban Huấn luyện U23, U20 Việt Nam. Đặc biệt, tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, Văn Cường đã khẳng định được tài năng và là mắt xích không thể thiếu trong đội hình do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam từng đánh giá rất cao Hồ Văn Cường về tinh thần và sự máu lửa trong tập luyện và thi đấu.

Với màn thể hiện chói sáng của hậu vệ người TX.Hoàng Mai, huấn luyện viên Troussier đã điền tên anh vào Đội tuyển U22 Việt Nam để tham dự SEA Games 32. Tại các trận vòng bảng, Hồ Văn Cường không có nhiều cơ hội được ra sân, nhưng khi đến với trận tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam SEA Games 32, huấn luyện viên Troussier bất ngờ sử dụng Hồ Văn Cường trong đội hình xuất phát. Không phụ lòng tin của huấn luyện viên người Pháp, hậu vệ Sông Lam Nghệ An lập một cú đúp trước U22 Myanmar, góp công lớn giúp U22 Việt Nam thắng 3-0 và đoạt Huy chương Đồng môn bóng đá nam SEA Games 32.

Hồ Văn Cường trong màu áo của U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Cũng trong mùa giải 2023, Hồ Văn Cường thể hiện phong độ đầy thuyết phục, qua đó, luôn là lựa chọn số 1 của Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An cho vị trí hậu vệ cánh phải. Sự năng nổ, xông xáo của hậu vệ này đã giúp cánh phải của Sông Lam Nghệ An trở thành mũi tấn công chủ lực. Ngoài khả năng tạt bóng hiệu quả bằng cả 2 chân, Văn Cường còn thường xuyên sở hữu những pha xuyên phá thần tốc bên cánh phải, châm ngòi cho nhiều tình huống tấn công hiệu quả của Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, vào cuối mùa giải, Văn Cường dính phải chấn thương dây chằng, không thể ra sân, vì thế, đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Thống kê cho thấy, trong mùa giải 2023, cầu thủ gốc TX.Hoàng Mai chỉ có 11 lần thi đấu tại V.League.

Có không giữ, mất đừng tìm

Kết thúc mùa giải 2023, đội chủ sân Vinh chia tay các trụ cột như Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh dẫn đến chất lượng nội binh tại đội bóng này đang vô cùng báo động. Khoảng trống về kinh nghiệm giữa họ và những “măng non” ở Câu lạc bộ xứ Nghệ khó thể san lấp trong một sớm, một chiều. Nhìn sâu vào đội hình của Sông Lam Nghệ An chỉ còn thấy 3 đến 4 cái tên mang đến niềm hy vọng nhỏ nhoi cho người hâm mộ xứ Nghệ. Trong đó, Hồ Văn Cường là cầu thủ chất lượng, rất cần cho Sông Lam Nghệ An khi hướng đến một mùa giải đầy khó khăn, thách thức đang chờ đợi phía trước. Bởi nếu có tuyển thủ U23 Việt Nam trong đội hình, Trọng Hoàng, Xuân Tiến hay Olaha... mới có được đối tác đủ năng lực để chia lửa cùng. Nên nhớ, ngoài vị trí hậu vệ cánh phải sở trường, Văn Cường còn có thể đảm nhận tốt trong vai trò tiền vệ biên. Nếu kết hợp được nhuần nhuyễn giữa bộ tứ Văn Cường, Trọng Hoàng, Xuân Tiến và Olaha sẽ mở ra nhiều phương án tấn công hữu hiệu cho đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, khi trong bộ tứ đó khuyết đi Văn Cường, sẽ khó tìm được một chân sút nào đủ năng lực trong nhân sự hiện tại mà Sông Lam Nghệ An đang có để tạo ra các mảng miếng phối hợp có tính đột biến, gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Chính vì vậy, Văn Cường là cầu thủ rất quan trọng trong thời điểm này đối với Sông Lam Nghệ An.

Hồ Văn Cường trong một buổi tập cùng đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

Một điều mà không thể không nói đến, đó là khi Văn Cường rời đi, chắc chắn sẽ gây ra những xáo trộn về tâm lý cho các cầu thủ tài năng cùng trang lứa khác tại đội bóng xứ Nghệ. Những người trẻ ở lại ít nhiều sẽ bị cảm xúc chi phối, khó lòng đạt được hưng phấn, nhiệt huyết để cống hiến hết sức cho đội bóng quê hương.

Phải khẳng định, Văn Cường không phải là cầu thủ không thể thay thế, nhưng nếu cho mượn hậu vệ này trong thời điểm hiện tại, vô hình trung đội bóng xứ Nghệ đang tự đẩy mình xuống đáy của sự thất vọng. Thiết nghĩ, Sông Lam Nghệ An cần đưa ra giải pháp thích hợp để chấn hưng đội bóng trước khi đối diện với tình cảnh “có không giữ, mất đừng tìm”.