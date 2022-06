Hoà 5-5, Thiếu niên Hoàng Mai và Đô Lương dắt tay nhau vào bán kết

(Baonghean.vn) - Hai đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai và đội Thiếu niên huyện Đô Lương hòa nhau với tỷ số 5-5. Với kết quả này, cả 2 đội có cùng 5 điểm và lọt vào vòng bán kết.

Đội hình xuất phát 2 đội: Đội Thiếu niên Đô Lương (trang phục áo xanh - đỏ): Võ Hồng Quân (1), Nguyễn Sỹ Đương (10), Nguyễn Xuân Nhật (9), Nguyễn Xuân Duy (4), Lê Anh Hoàng (8), Nguyễn Xuân Hiệp (7), Trần Hoàng Đệ (16). Đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai (trang phục áo vàng): Nguyễn Ngọc Công San (1), Nguyễn Hải Đăng (3), Nguyễn Đình Gia Bảo (7), Lê Xuân Thắng (2), Lê Văn Quyến (11), Hồ Phúc An (8), Đặng Ngọc Cường (17).

Cuộc so tài giữa đội Thiếu niên Hoàng Mai và đội Thiếu niên Đô Lương là trận đấu lượt cuối cùng của vòng bảng, bảng B, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Bước vào trận đấu này, đội Thiếu niên Đô Lương có 4 điểm, đứng đầu bảng; đội Thiếu niên Hoàng Mai cũng có 4 điểm, đứng nhì bảng do kém hiệu số.

Trong trận đấu này, nếu 2 đội Thiếu niên Hoàng Mai và Đô Lương có kết quả hoà 4-4 trở lên thì cả 2 đội cùng dắt tay nhau vào vòng bán kết nhờ có hiệu số đối đầu tốt hơn; bất chấp kết quả của trận đấu còn lại ở bảng B giữa đội Thiếu niên Yên Thành (có 2 điểm, sau 2 lượt trận) với đội Thiếu niên Cửa Lò (0 điểm, sau 2 lượt trận).

Trong hiệp 1 của trận đấu, 2 đội Thiếu niên Hoàng Mai và Đô Lương đã tổng cộng ghi được 8 bàn thắng, mỗi đội có 4 bàn. Những người lập công cho đội Thiếu niên Hoàng Mai là cầu thủ mang áo số 8 Hồ Phúc An (ghi 2 bàn, ở phút thứ 3 và thứ 8), cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Đình Gia Bảo (phút thứ 13) và cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Văn Quyến (phút thứ 20).

Những người lập công cho đội Thiếu niên huyện Đô Lương là cầu thủ mang áo số 9 Nguyễn Xuân Nhật, cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Xuân Hiệp, cầu thủ mang áo số 8 Lê Anh Hoàng và cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Sỹ Dương.

Hiệp 1 kết thúc với rất nhiều bàn thắng được ghi. 2 đội đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, mãn nhãn với nhiều bàn thắng đẹp… Bước vào hiệp 2, cả hai đội Thiếu niên Đô Lương và đội Thiếu niên Hoàng Mai thực hiện rất nhiều quyền thay người, đưa các cầu thủ chủ lực ra sân nghỉ ngơi.

Phút thứ 32, cầu thủ mang áo số 13 của đội Thiếu niên Đô Lương là Trần Hữu Đức vừa vào sân thay người đã ghi bàn nâng tỷ số 5-4 cho đội nhà… Ngay lập tức, đội Thiếu niên Hoàng Mai “đáp lễ”. Phút thứ 34 của trận đấu, số 10 của đội Thiếu niên Hoàng Mai là Lê Văn Đại Minh đã ghi bàn san bằng tỷ số 5-5.

Kết quả chung cuộc, 2 đội Thiếu niên thị xã Hoàng Mai và đội Thiếu niên huyện Đô Lương hòa nhau với tỷ số 5-5. Với kết quả này, cả 2 đội có cùng 5 điểm và lọt vào vòng bán kết.

Ở bán kết, đội Thiếu niên Đô Lương đứng đầu bảng B sẽ gặp đội đứng thứ 2 bảng A là Thiếu niên huyện Quỳnh Lưu ở bán kết. Đội Thiếu niên Hoàng Mai đứng thứ 2 bảng B sẽ gặp đội đứng thứ đầu bảng A là đội Thiếu niên Hưng Nguyên.