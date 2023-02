Hòa Câu lạc bộ Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An chưa thể cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng

(Baonghean.vn) - Với kết quả hoà này, Sông Lam Nghệ An chưa thể cải thiện vị trí của mình trên Bảng xếp hạng V.League 2023.

Sông Lam Nghệ An: Văn Tiến; Đình Hoàng, Ngọc Hải, Vytas Gaspuitis, Sỹ Hoàng, Xuân Mạnh, Trọng Hoàng, Xuân Tiến, Nam Hải, Olaha, Jordy Soladio. Hải Phòng: Văn Toản, Văn Tới, Mpandee Joseph Mbolimbo, Minh Dĩ, Hải Huy, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Văn Minh, Bicou Bissainthe, Hữu Sơn, Tuấn Anh.

Qua 2 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2023, Sông Lam Nghệ An đã có 2 điểm, sau 2 trận hoà trước SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hoá. Ở 2 trận đấu này, hàng công của đội bóng xứ Nghệ chưa thực sự chơi tốt.

Ở vòng đấu thứ 3 này, Sông Lam Nghệ An đón Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân nhà. Đây chính là cơ hội để Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng đầu tay ở mùa giải. Trong trận đấu này, Sông Lam Nghệ An có sự trở lại của tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến – người đã vắng mặt ở 2 vòng đấu trước do chấn thương.

Trước trận đấu với Sông Lam Nghệ An, đội bóng đất Cảng có 4 điểm sau khi hoà Becamex Bình Dương ở vòng đấu đầu tiên và giành chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu thứ hai. Hải Phòng đang đứng ở vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng V.League 2023.

Bước vào trận đấu, Câu lạc bộ Hải Phòng đã tạo nên được thế trận tấn công tốt trước đội chủ nhà. 5 phút đầu tiên, các chân sút đội bóng đất Cảng đã 2 lần uy hiếp khung thành Sông Lam Nghệ An với những cú sút xa từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi chưa thật sự chính xác.

Phút thứ 10 của trận đấu, trong một tình huống phá bóng lên, thủ môn Văn Tiến của Sông Lam Nghệ An đã mắc sai lầm khi chuyền bóng cho cầu thủ đội bạn đang đứng trong vòng cấm. Tiền vệ mang áo số 79 Nguyễn Tuấn Anh của Câu lạc bộ Hải Phòng đã không bỏ lỡ “món quà” này, ghi bàn mở tỷ số.

Phút thứ 12, tỷ số trận đấu được cân bằng 1-1. Từ một tình huống phản công nhanh, tiền đạo mang áo số 98 Jordy Soladio của Sông Lam Nghệ An từ bên cánh phải, bứt tốc nhận đường chọc khe thuận lợi của đồng đội; bình tĩnh chỉnh bóng, dứt điểm đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ thành Văn Toản; lập công cho đội nhà. Jordy Soladio đã có bàn thắng đầu tiên ở V.League 2023.

Trong những phút tiếp theo, tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Sông Lam Nghệ An là đội nhỉnh hơn về mặt thế trận. Tuy nhiên, Câu lạc bộ Hải Phòng lại là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Các cơ hội mà Hải Phòng có được đều xuất phát từ những tình huống phá bóng thiếu dứt khoát, chắc chắn của hậu vệ đội chủ nhà.

Phút thứ 42, Sông Lam Nghệ An đã có cơ hội nâng tỷ số của trận đấu khi mà tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến nhận được đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Trong vòng cấm, số 23 của Sông Lam Nghệ An cầm bóng, lừa qua thủ thành Văn Toản của đội Hải Phòng nhưng lại hụt chân, té ngã và không thể ra chân để dứt điểm… Tỷ số hoà 1-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Vào hiệp 2, Sông Lam Nghệ An có liền 3 sự thay đổi người. Các cầu thủ Ngô Văn Lương, Hồ Văn Cường, Đặng Văn Lắm vào sân thay cho Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải và Mai Sỹ Hoàng… Trong khi đó. Câu lạc bộ Hải Phòng vẫn giữ nguyên đội hình của hiệp 1.

Ở hiệp 2 này, Nguyễn Trọng Hoàng của Sông Lam Nghệ An được đẩy lên chơi cao hơn. Số 9 của Sông Lam Nghệ An hoạt động xông xáo, gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đội bạn. Phút 58, Trọng Hoàng đã suýt có được bàn thắng cho riêng mình khi cú dứt điểm sửa lòng của tiền vệ này đi chệch khung thành Câu lạc bộ Hải Phòng trong gang tấc.

Câu lạc bộ Hải Phòng cũng đã có những đường bóng tấn công hết sức nguy hiểm, uy hiếp khung thành Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tiền đạo mang áo số 7 Mpandee Joseph Mbolimbo của đội bóng đất Cảng đã 2 lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi không thể chiến thắng thủ thành Văn Tiến trong tình huống đối mặt.

Không hài lòng với kết quả hoà, những phút cuối của trận đấu, cầu thủ 2 đội Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hải Phòng đã thi đấu rất nỗ lực, quyết tâm cao. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm...

Với kết quả hoà này, Sông Lam Nghệ An chưa thể cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng./.