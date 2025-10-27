Hoa đào Mường Lống nở rực đón gió Đông

Giữa tiết trời se lạnh của những ngày đầu Đông, xã Mường Lống bỗng trở nên rực rỡ lạ thường. Hoa đào – loài hoa vốn chỉ thấy vào dịp Tết Nguyên đán bất ngờ bung nở, phủ sắc hồng tươi thắm khắp các triền núi, khiến du khách ngỡ như mùa Xuân đã ghé đến nơi rẻo cao biên giới.
Từ cuối tháng 10, không khí Mường Lống đã mang hơi hướng Tết sớm. Du khách đến đây có thể khoác áo ấm, quàng khăn len, ngủ trong chăn bông và tận hưởng cảm giác se lạnh đặc trưng của vùng cao. Giữa nền trời trong xanh và làn sương mỏng bảng lảng, những gốc đào cổ thụ bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi lại hình ảnh hoa đào nở sớm đầu Đông ở xã Mường Lống.