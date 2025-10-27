Kinh tế Hoa đào Mường Lống nở rực đón gió Đông Giữa tiết trời se lạnh của những ngày đầu Đông, xã Mường Lống bỗng trở nên rực rỡ lạ thường. Hoa đào – loài hoa vốn chỉ thấy vào dịp Tết Nguyên đán bất ngờ bung nở, phủ sắc hồng tươi thắm khắp các triền núi, khiến du khách ngỡ như mùa Xuân đã ghé đến nơi rẻo cao biên giới.

Từ cuối tháng 10, không khí Mường Lống đã mang hơi hướng Tết sớm. Du khách đến đây có thể khoác áo ấm, quàng khăn len, ngủ trong chăn bông và tận hưởng cảm giác se lạnh đặc trưng của vùng cao. Giữa nền trời trong xanh và làn sương mỏng bảng lảng, những gốc đào cổ thụ bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ghi lại hình ảnh hoa đào nở sớm đầu Đông ở xã Mường Lống.

Toàn cảnh xã Mường Lống với núi non trùng điệp. Ảnh: Văn Trường

Theo ông Phạm Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã Mường Lống, toàn xã hiện có hơn 76 ha trồng đào và mơ, tập trung chủ yếu ở bản Mường Lống 1 và Mường Lống 2. Năm nay, hoa đào nở sớm và rực rỡ, thu hút lượng lớn du khách tham quan. Trong ảnh: Những búp đào hé nở, điểm sắc hồng giữa tiết trời trong veo của Mường Lống, khiến cảnh vật thêm phần quyến rũ. Ảnh: Văn Trường.

Và I Nong – cô gái người Mông bản địa hồ hởi chia sẻ: “Năm nay, hoa đào nở sớm hơn mọi năm, khách du lịch đến chụp ảnh rất đông. Nhà tôi có hơn 100 gốc đào đá, nhiều cây đã nở rộ nhưng cũng có cây còn nụ để kịp nở đúng dịp Tết”. Sắc hoa bung nở sớm khiến Mường Lống trở thành điểm hẹn mới của những người yêu thiên nhiên, thích khám phá. Hoa đào khoe sắc hồng tươi thắm, vẻ đẹp dịu dàng mà mê đắm lòng người. Ảnh: Văn Trường

Những cây đào đá với thân xù xì, rêu phong cổ kính, minh chứng cho sức sống bền bỉ giữa núi rừng Mường Lống. Ảnh: Văn Trường

Những cành đào nở rực bên mái nhà của người Mông ở Mường Lống, tô điểm cho khung cảnh bình yên nơi vùng cao. Ảnh: Văn Trường

Hoa đào Mường Lống khoe sắc giữa nền trời xanh biếc, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ và thanh bình. Ảnh: Văn Trường

Tại xã Mường Lống, hầu như nhà nào cũng trồng đào đá xung quanh, tạo nên khung cảnh nên thơ. Ảnh: Văn Trường

Phụ nữ Mông ở Mường Lống tạo dáng bên những cành đào. Ảnh: Văn Trường

Mường Lồng còn có 6 homestay mang đậm nét truyền thống, sẵn sàng phục vụ du khách đến nghỉ dưỡng. Mùa Thu - Đông lên Mường Lống là thời điểm lý tưởng đối với khách du lịch. Ảnh: Văn Trường

Hoa đào ở Mường Lống nở rộ đầu Đông, tạo nên cảnh sắc rực rỡ và đầy sức sống giữa núi rừng. Ảnh: Văn Trường