Hỏa hoạn thiêu rụi một ngôi nhà ở vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Nghi bị chập điện, ngôi nhà của một hộ dân trên địa bàn xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 22/6, tại bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 1 ngôi nhà tranh 3 gian, vách thưng gỗ, diện tích khoảng 50 m2 của hộ gia đình anh Lỳ Bá Giống, SN 1999 và vợ là Thò Y Sỳ, SN 1997.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) đã khẩn trương cử lực lượng cùng người dân địa phương tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, do thời tiết khô nóng, vị trí cháy lại xa nguồn nước, vật liệu dễ bắt lửa nên ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây ra thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng, nguyên nhân ban đầu nghi là do chập điện.

Đồn Biên phòng Tri Lễ cũng kịp thời thăm hỏi động viên, trích kinh phí và vật chất hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống./.