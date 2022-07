Hoa thiên lý mất mùa đậm, giá cao gấp 3 lần vẫn không có hàng để bán

Bị can từng có 3 tiền án, 2 tiền sự về các tội danh, hành vi “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”, “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

(Baonghean.vn) - Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là 1 trong 5 nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2022. Với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều trăn trở và tâm huyết, Công đoàn Nghệ An đã gặt hái nhiều kết quả tích cực ở nội dung này.

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng đã có 17 kỳ điều chỉnh, với 13 lần tăng giá, 4 lần giảm. Sau lần tăng mới nhất, giá xăng đã cán mốc 33.000 đồng/lít. Ở Nghệ An là hơn 33.000 đồng/lít. Đây là lần tăng giá thứ 7 liên tiếp, tính từ tháng 4/2022. Điều này gây áp lực không hề nhỏ lên các doanh nghiệp vận tải.

(Baonghean.vn) - Chiều 1/7, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với UBND các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến”.

(Baonghean.vn) - Cho ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết 06/2018 của Chính phủ, ý kiến các đại biểu khẳng định việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, cấp bách.

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn, bắt giữ 18 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn 400 tỷ đồng.