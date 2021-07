Hoàn cảnh éo le của nữ công nhân Nghệ An bị tai nạn giao thông tử vong ở Hà Nội

Chiều 4/7, cán bộ UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, người nhà đã đưa thi thể chị Nguyễn Thị Phương (SN 1994) tử vong do TNGT từ Hà Nội về quê nhà an táng.



Chị Phương có hoàn cảnh khó khăn, đã ly hôn chồng hơn 3 năm nay, đơn thân nuôi con nhỏ 5 tuổi. Chị thuê nhà trọ ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Hà Nội) làm công nhân kiếm tiền nuôi con.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Phương tử vong. Ảnh: Khánh An Trước đó, chiều 2/7, sau khi tan ca, chị Phương chạy xe máy về phòng trọ. Khi đi đến ngã 3 thuộc xã Hải Bối thì dừng đèn đỏ và bị 1 xe máy khác va chạm khiến chị ngã ra đường.



Cùng lúc đó có chiếc xe tải chạy qua, cán lên người khiến chị tử vong tại chỗ.

Người dân đã chụp ảnh hiện trường và chiếc xe máy mang BKS 37M1 đăng lên mạng xã hội tìm người nhà cho nạn nhân. Sau đó, người thân nhận ra đó là chị Phương và xe máy của chị.

Người dân đã chụp ảnh xe máy đăng lên mạng xã hội tìm người nhà cho nạn nhân. Ảnh: Khánh An Chị Phương tử vong, cô con gái 5 tuổi mồ côi mẹ, bố mẹ đẻ trú tại thôn Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn tuổi đã cao, sức yếu.



Hiện chính quyền địa phương, cộng đồng mạng xã hội, bạn học THPT đang kêu gọi người dân, nhà hảo tâm đóng góp, giúp đỡ con gái của người bị nạn.