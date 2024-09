Thể thao Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức nhận tin dữ từ FIFA; Cơ thủ billiards Việt Nam bị cấm thi đấu quốc tế hàng loạt Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức nhận tin dữ từ FIFA; Martial nhận lương cao kỷ lục ở CLB mới; Cơ thủ billiards Việt Nam bị cấm thi đấu quốc tế hàng loạt... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức nhận tin dữ từ FIFA

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bất ngờ thông tin CLB Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị ngoại binh kiện.

Theo đó, tiền đạo Martin Dzilah đã kiện CLB Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Nguyên nhân là cầu thủ này cho rằng, CLB Hoàng Anh Gia Lai cần trả số tiền 20 nghìn USD và sự việc không được giải quyết như mong muốn. Chân sút Martin Dzilah đã nhờ một công ty đại diện kiện CLB Hoàng Anh Gia Lai lên Phòng giải quyết tranh chấp FIFA với mục đích muốn có số tiền 20 nghìn USD, đúng như xác nhận lúc chia tay.

Quyết định ban đầu của FIFA là Hoàng Anh Gia Lai phải đền cho Dzilah với số tiền 29 nghìn USD, kèm lãi suất phù hợp. Liên đoàn Bóng đá thế giới có thông báo này vào ngày 30/8 sau khi Hoàng Anh Gia Lai chưa kịp cung cấp bằng chứng cho Phòng giải quyết tranh chấp FIFA.

HAGL của bầu Đức đã kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về vụ một ngoại binh kiện. Ảnh: VPF

Trao đổi về sự việc kể trên, lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai cho biết, không có chuyện nợ tiền 20 nghìn USD với tiền đạo Martin Dzilah, giống như thông tin cầu thủ này gửi đơn kiện lên FIFA. CLB Hoàng Anh Gia Lai khẳng định đã thanh toán đầy đủ tiền cho Martin Dzilah sau khi hai bên hết hạn hợp đồng. Lãnh đạo HAGL và Martin Dzilah còn chụp ảnh trước lúc chia tay, kèm theo biên bản nhận số tiền 20 nghìn USD nhưng không rõ lý do vì sao lại xảy ra sự việc ồn ào này.

"Chúng tôi không hiểu sao Martin Dzilah kiện lên FIFA khi CLB đã trả xong 20 nghìn USD. Chúng tôi đã làm kháng cáo lên FIFA và có thêm xác nhận từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về sự việc này", lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai nói.

Trong quá khứ, tiền đạo Martin Dzilah đầu quân cho CLB Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 10/2023 nhưng chỉ đá 3 trận thì gặp chấn thương nặng. Martin Dzilah gần như không để lại dấu ấn gì nên CLB Hoàng Anh Gia Lai quyết định chia tay.

Martial nhận lương cao kỷ lục ở CLB mới

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Anthony Martial đạt thỏa thuận gia nhập AEK Athens theo dạng tự do. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay: "Sau khi các cuộc đàm phán với Flamengo đổ vỡ, AEK Athens tự tin sẽ hoàn tất thương vụ Martial trong vài giờ tới".

Daily Mail thông tin thêm rằng, Martial sẽ kiếm được 2,5 triệu Bảng một mùa tại Hy Lạp. Tiền đạo người Pháp sẽ ký hợp đồng 3 năm, qua đó hưởng thu nhập 7,5 triệu Bảng. Đây là mức lương cao kỷ lục trong lịch sử AEK Athens.

Martial hưởng mức lương cao kỷ lục trong lịch sử CLB AEK Athens. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Flamengo muốn đưa Martial đến Brazil. Họ cần một tiền đạo để thay thế Pedro phải nghỉ thi đấu dài hạn. Dù vậy, yêu cầu quá cao về mức lương của chân sút 28 tuổi khiến Flamengo rút lui.

AEK Athens hiện là CLB bóng đá hàng đầu Hy Lạp. Họ cùng PAOK, Olympiacos và Panathinaikos cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch. Mùa giải vừa qua, AEK Athens chỉ kém nhà vô địch PAOK 1 điểm. Hiện tại, đội bóng này dẫn đầu giải VĐQG Hy Lạp với 10 điểm, bằng với PAOK và Panathinaikos sau 4 vòng đấu.

Trở lại với Martial, sau khi mùa giải 2023/24 khép lại, MU không gia hạn hợp đồng và để cựu sao AS Monaco ra đi dưới dạng tự do. Anh rời Old Trafford sau 317 lần ra sân và ghi 90 bàn trong 9 năm gắn bó với "Quỷ đỏ".

Cơ thủ billiards Việt Nam bị cấm thi đấu quốc tế hàng loạt

Trong văn bản được gửi đến Liên đoàn Billiards & Snooker các địa phương cũng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành phố trong cả nước, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF) đã thông báo việc UMB chính thức đưa ra án phạt đối với các cơ thủ tham dự giải PBA Hanoi Open 2024 diễn ra từ ngày 19 đến 26/8 vừa qua tại Hà Nội.

Giải đấu này thuộc hệ thống của Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp (PBA) – là tổ chức đối trọng và không được UMB công nhận. Trong số 128 cơ thủ nam và 64 cơ thủ nữ góp mặt tại giải PBA Hanoi Open 2024, có 32 cơ thủ nam của Việt Nam và 5 trong số này từng bị UMB cấm từ trước do đã chính thức thi đấu tại hệ thống PBA gồm Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm, Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Nguyễn Đức Anh Chiến.

Nguyễn Ngọc Trị nằm trong số 27 cơ thủ mới nhận lệnh cấm từ UMB.

27 cơ thủ nhận quyết định cấm thi đấu mới nhất gồm Huỳnh Phi Long, Trương Văn Đức, Tô Minh Thiện, Trương Thái Duy, Huỳnh Thanh Hiền, Đỗ Đức Hiền, Huỳnh Đức, Huỳnh Lê Trương Hưng, Trần Quốc Vinh, Nguyễn Công Thành, Ngô Văn Đức, Cao Ngọc Bảo Kha, Nguyễn Đình Núi, Trần Đình Phương Vũ, Ken Vĩnh, Nguyễn Mạnh Phát, Trần Tiến Phong, Đặng Mai Phú, Trương Bé Năm, Nguyễn Ngọc Trị, Lâm Hán Thành, Nguyễn Văn Phước Hiếu, Nguyễn Văn Long, Huỳnh Tấn Mỹ, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Vũ Quang Trường, Trần Văn Ngân.

Trao đổi với báo chí, nhiều cơ thủ tên tuổi cho biết họ nắm rõ quy định và các biện pháp chế tài của UMB, đơn cử việc các cơ thủ đã chơi cho PBA sẽ không được thi đấu các giải do UMB tổ chức nếu có ý định trở lại.

Vấn đề là do mâu thuẫn quyền lợi và cung cách quản lý cũng như tổ chức thi đấu mà UMB và PBA đối chọi gay gắt lẫn nhau ở nội dung carom trong khi Hiệp hội Pool thế giới (WPA) và Matchroom Pool "không đội trời chung" ở nội dung pool.

Dư luận người hâm mộ billiards pool và carom trong nước cũng như quốc tế sẽ còn "dậy sóng" vì các quyết định mang tính áp đặt nhưng cũng thuộc về nguyên tắc tổ chức của ABCS hay UMB. Các tổ chức này bị cho là khá quan liêu, bảo thủ và không theo kịp sự đổi mới của billiards nói riêng, thể thao quốc tế nói chung.

Indonesia gấp rút nhập tịch "bom tấn" Đông Nam Á

CNN Indonesia cho biết, Liên đoàn bóng đá Indonesia cùng các cơ quan chức năng đã gấp rút hoàn tất các thủ tục nhập tịch trung vệ người Hà Lan - Mees Hilgers.

Mees Hilgers có mặt tại Indonesia làm thủ tục nhập tịch, trùng thời điểm thầy trò HLV Shin Tae-yong gặp Australia tại lượt trận thứ hai bảng C vòng loại thứ 3 World Cup 2026 hôm 10-9. Sau đó anh tiếp tục trở lại CLB Twente đá giải VĐQG Hà Lan và chờ tin tức.

"Hồ sơ của Mees Hilgers đã nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Joko Widodo, Bộ trưởng Bộ Thanh niên - Thể thao Dito Ariotedjo, và Bộ trưởng Bộ Luật và Nhân quyền Supratman Andi Agtas. Bước tiếp theo là chờ Ủy ban III DPR RI thông qua, trước khi tuyên thệ nhập tịch", CNN Indonesia cho hay.

Mees Hilgers (trái) gặp gỡ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - Erick Thohir.

Nếu mọi việc suôn sẻ, cựu hậu vệ U21 Hà Lan có thể ra mắt tuyển Indonesia ở trận gặp Bahrain vào ngày 10/10 tới, và trở thành cầu thủ gốc châu Âu thứ 13 của tuyển Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong.

"Tôi từng thi đấu cho U17, U19 và U21 Hà Lan. Mới đây, tôi đã cân nhắc kỹ và muốn được thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Indonesia - quê mẹ, là lựa chọn lý tưởng", Mees Hilgers chia sẻ.

Mees Hilgers sinh 2001, có mẹ là người Indonesia, trưởng thành và chơi bóng chuyên nghiệp tại Hà Lan.

Anh hiện có giá chuyển nhượng 7 triệu euro (191 tỷ đồng), cao hơn toàn bộ đội hình của Đội tuyển Việt Nam (6,83 triệu Euro), Thái Lan (6,43 triệu Euro), hay Malaysia (6,38 triệu Euro).

Dự kiến Mees Hilgers sẽ sớm được nhập tịch Indonesia, khi đó hậu vệ này sẽ trở thành tuyển thủ đắt giá nhất Đông Nam Á./.