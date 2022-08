(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhận "hat-trick" giải thưởng trong tháng 7 V.League 2022; Thắng đậm U18 Myanmar, U18 nữ Việt Nam vào chung kết Đông Nam Á; Chelsea công bố tân binh thứ 4 trong hè 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chelsea công bố tân binh thứ 4 trong hè 2022

Đêm 2/8 (giờ Hà Nội), đội chủ sân Stamford Bridge thông báo chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ Carney Chukwuemeka.

Chelsea xác nhận đạt được thỏa thuận chiêu mộ Carney Chukwuemeka từ Aston Villa. Theo ký giả Fabrizio Romano, tiền vệ 18 tuổi sẽ tiến hành kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn 6 năm, kéo dài tới tháng 6/2028 với "The Blues".

Nguồn tin từ tờ The Athletic tiết lộ, tổng giá trị của thương vụ này rơi vào khoảng 20 triệu bảng bao gồm phụ phí. Chukwuemeka là tân binh thứ 4 của đội chủ sân Stamford Bridge trong mùa hè năm nay. Trước đó, họ đón thành công Raheem Sterling (55 triệu bảng). Kalidou Koulibaly (34 triệu bảng) và thủ môn Gabriel Slonina (8 triệu bảng).

Chukwuemeka gia nhập lò đào tạo trẻ Aston Villa năm 2016. Tới tháng 5/2021, anh có màn ra mắt đội một ở trận gặp Tottenham. Mùa giải vừa qua, cầu thủ sở trường đá tiền vệ trung tâm này có 11 lần ra sân ở Premier League.

Tại vòng chung kết U19 Euro 2022 diễn ra vào mùa hè này, Chukwuemeka chơi nổi bật. Tài năng sinh năm 2003 ghi bàn trong trận chung kết, giúp U19 Anh đánh bại Israel 3-1 và lên ngôi vô địch.

Aston Villa coi Chukwuemeka là tương lai của đội. Họ nỗ lực gia hạn hợp đồng với Chukwuemeka từ tháng 11 năm ngoái nhưng không thành. Barcelona, AC Milan và nhiều đội bóng ở Italy, Đức cũng muốn có chữ ký của Chukwuemeka.

Daily Mail so sánh Chukwuemeka với Jude Bellingham, cầu thủ trẻ đang là trụ cột của Dortmund. Chukwuemeka chơi hay ở vai trò tiền vệ con thoi, đôi khi cũng được bố trí ở vị trí số 10 nhờ sự sáng tạo.

Cựu cầu thủ Arsenal, Paul Merson đánh giá cao Chukwuemeka. Ông nhận định: "Chukwuemeka nhanh nhẹn, chạy chỗ thông minh và có khả năng lướt trên mặt cỏ. Cậu ấy chắc chắn có một tương lai tươi sáng".

Sau Chukwuemeka, Chelsea khả năng đón thêm ít nhất 2 tân binh nữa. Những cái tên mà đội bóng này nhắm tới là trung vệ Wesley Fofana, hậu vệ cánh Denzel Dumfries và mới nhất là Marc Cucurella.

Theo nhiều nguồn tin, "The Blues" đạt thỏa thuận bước đầu với Fofana và Cucurella. 2 thương vụ này tiêu tốn của Chelsea không dưới 50 triệu bảng mỗi người.

Newcastle ra giá kỷ lục Câu lạc bộ để hỏi mua Maddison

Newcastle nâng giá hỏi mua tiền vệ James Maddison của Leicester lên khoảng 50 triệu bảng. Nếu thành công, Maddison sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Câu lạc bộ vùng Đông Bắc nước Anh.

Cuối tuần qua, Newcastle đã đề nghị chiêu mộ James Maddison với mức giá 40 triệu bảng nhưng bị Leicester từ chối. Chích chòe không bỏ cuộc vì xác định đây là mục tiêu cần phải chiêu mộ trong Hè 2022 cho mục tiêu giành thành tích cao tại Ngoại hạng Anh mùa tới.

Cụ thể, theo tiết lộ của SkySport, Newcastle đã lập tức đưa ra đề nghị thứ 2 trị giá cao ngất ngưởng nhằm thuyết phục Leicester "nhả" Maddison. Có nguồn tin cho rằng, con số đó dao động từ 50 triệu bảng. Nếu The Foxes đồng ý, đây sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Newcastle. Trước đó, thương vụ lớn nhất của Chích chòe là Joelinton (40 triệu bảng - mùa hè 2019).

Hồi mùa hè năm 2018, Leicester đã chiêu mộ James Maddison từ Norwich với mức giá 24 triệu bảng. Theo SkySport, The Foxes đang định giá tiền vệ này ở ngưỡng 60 triệu bảng, hơn 10 triệu bảng so với đề nghị thứ 2 của Newcastle. Do đó, có khả năng Newcastle sẽ đưa ra thêm điều khoản phụ phí để thuyết phục đối tác nhả người.

Huấn luyện viên Brendan Rodgers không muốn mất Maddison bởi đây là nhân tố rất quan trọng của sân King Power. Mùa trước, tiền vệ này đã ghi 18 bàn thắng, kiến tạo 12 bàn sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Leicester.

Tuy nhiên, con số 50 triệu bảng hoặc hơn thế mà Newcastle đưa ra hoàn toàn có thể khiến Leicester phải cân nhắc. Bên cạnh đó, Newcastle có thể đưa cả thủ thành Martin Dubravka vào thương vụ này.

Trong hè này, Newcastle cũng đã đón 3 tân binh đáng chú ý là thủ thành Nick Pope (Burnley), trung vệ Sven Botman (Lille) và hậu vệ trái Matt Targett (Aston Villa).

Thắng đậm U18 Myanmar, U18 nữ Việt Nam vào chung kết Đông Nam Á

Với chiến thắng 4 - 1 đậm đà trước đội tuyển Myanmar trong trận bán kết diễn ra chiều 2/8, đội tuyển nữ U18 Việt Nam xuất sắc giành quyền vào thi đấu chung kết Giải vô địch bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022.

Ngay khi bắt đầu trận đấu, đội tuyển nữ U18 Việt Nam chủ động chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương, nhưng phải đợi tới phút thứ 26 các cô gái của chúng ta mới có bàn mở tỷ số.

Từ pha dứt điểm đập xà dội ra của đồng đội, Đỗ Thị Ánh Mỹ đã có mặt kịp thời để sút bồi ghi bàn thắng cho đội nhà. Những phút sau đó, dù có thêm cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng các cô gái U18 Việt Nam đã không thể tận dụng được để nâng tỷ số lên 2 - 0 trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Akira Ijiri tiếp tục chủ động tấn công để gia tăng cách biệt về tỷ số. Phút 58, Minh Chuyên thoát xuống vượt qua luôn thủ môn May Oo Khin để ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà.

Sáu phút sau, Nhật Lan tận dụng tốt cơ hội để nâng tỷ số lên 3 - 0 cho U18 nữ Việt Nam sau đường trả bóng ngược từ biên của đồng đội. Phút 80, U18 nữ Myanmar mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 3 sau cú sút chéo góc của Wai Phoo Eain.

Dù vậy, khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Hoàng Vân tiếp tục nâng tỷ số lên 4 - 1 cho đoàn quân của Huấn luyện viên Akira Ijiri.

Đánh bại U18 nữ Myanmar với tỷ số 4 - 1, U18 nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ của các học trò huấn luyện viên Akira Ijiri sẽ được xác định sau trận bán kết 2 giữa Australia và Thái Lan diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 2/8.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhận "hat-trick" giải thưởng trong tháng 7 V.League 2022

Ban tổ chức V.League 2022 công bố các giải thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc nhất tháng 7, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhận 3 giải.

Sau khi có kết quả bình chọn, Ban tổ chức V. League 2022 đã công bố các giải thưởng tháng 7. Theo đó, với 5 chuỗi trận bất bại trong đó có 4 trận thắng và 1 trận hòa, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã nhận giải thưởng Câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisuk, Hoàng Anh Gia Lai đã lấy lại phong độ và sự ổn định trong những vòng đấu gần đây, cũng chính vì thế, "Zico Thái" đã nhận giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn với 3 bàn thắng đã vượt qua Rimario (Hải Phòng) và Phi Hoàng (Đà Nẵng) để ẵm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7.

Bàn thắng đẹp nhất thuộc về tiền vệ Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An. Trong trận đấu đội bóng xứ Nghệ tiếp đón Hải Phòng trên sân Vinh, tiền vệ sinh năm 1996 đã có cú vô lê đẹp mắt góp công giúp Sông Lam Nghệ An thắng 3-0 Hải Phòng. Các giải thưởng Câu lạc bộ, huấn luyện viên, cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7 sẽ được ban tổ chức trao trong trận đấu vòng 11 giữa Câu lạc bộ Sài Gòn gặp Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 5/8 trên sân Thống Nhất.

Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 7 sẽ được trao tại trận đấu vòng 11 giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Thanh Hóa, ngày 7/8 trên sân Vinh.