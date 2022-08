Sông Lam Nghệ An và chuyện thi đấu thiếu người

(Baonghean.vn) - Vòng đấu thứ 10 V-League 1-2022 và trận cầu tâm điểm Hà Nội FC - Sông Lam Nghệ An thực sự là màn thể hiện mãn nhãn đỉnh cao tấn công, đỉnh cao phòng ngự... đưa người xem từ thái cực này sang thái cực khác trong một hiệp đấu và cả trận đấu.

Lần thứ 2 trong 10 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An tự mình chặt chân mình khi cầu thủ phạm lỗi nặng bị phạt thẻ đỏ, khiến cả đội bóng phải vật vã chiến đấu. Nếu như Đình Hoàng phạm lỗi để ngăn chặn một bàn thắng trong trận đấu trên sân Vinh gặp Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh (sau đó, SLNA giành chiến thắng) thì trên sân Hàng Đẫy, Olaha từ người hùng lại thành tội đồ khi bị phạt thẻ đỏ khiến đội nhà phải chơi thiếu người và liên tiếp chịu 2 bàn thua một cách tức tưởi sau đó.

Rõ ràng, Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ còn nhiều việc phải làm để chấn chỉnh lực lượng nếu không muốn chuyện mất người xảy ra vô cùng đáng tiếc này.

Nếu nhìn vào thực lực, lợi thế sân nhà, có thể cả lợi thế từ trọng tài (trong trường hợp xử quá nặng tay với Olaha nói trên chẳng hạn), việc Sông Lam Nghệ An thua sát nút 1-2 trước Hà Nội FC là điều không có gì phải vướng bận. Đáng nói chăng là cả 2 bàn thắng của Siladi-pen và Thành Chung không thể hiện hết sức mạnh đáng gờm của đội chủ nhà Hà Nội FC. Văn Quyết không ghi bàn dù cơ hội là không ít. Tuấn Hải, Xuân Tú cũng không dễ vượt qua các hậu vệ đội khách. Trong khi đó, bàn thua từ tình huống cố định của đội chủ nhà lại báo động về một hàng thủ có thể hình tốt, sức bật tốt nhưng không dễ chiến thắng các ngoại binh như họ từng làm được lâu nay.

Bên phía Sông Lam Nghệ An, phòng ngự vẫn là đặc sản, là thương hiệu của họ, trong 50 phút mỹ mãn. Ngọc Hải đã chỉ huy hàng thủ chơi kín kẽ, hợp lý để cùng Văn Hoàng vô hiệu hóa mọi nỗ lực đá biên, đá trung lộ, bóng bổng lẫn bóng sệt ngắn luôn biến hóa từ hàng tiền vệ đội chủ nhà. Trong khoảnh khắc khó khăn, Sông Lam Nghệ An vẫn thể hiện ý chí thi đấu tuyệt vời và nếu may mắn, cả Văn Đức lẫn Xuân Mạnh đều có thể làm nên chuyện từ vũ khí tấn công sở trường là tấn công trung lộ, sút xa hiểm hóc và đánh đầu lợi hại.

Khi mọi cố gắng của Sông Lam Nghệ An không có kết quả, bất lợi do chơi thiếu người luôn mở ra khoảng trống để Hà Nội FC tấn công và bàn nâng tỷ số là điều ắt sẽ đến. Đội bóng đang chơi hay, choáng váng vì 2 sự cố liên tiếp: thẻ đỏ mất người và để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến cho đà thăng hoa vụt tắt, thay vào đó là chống đỡ và chống đỡ. Sự cố gắng vượt lên không được đền đáp có thể lại khiến cho cả đội nặng lòng hơn, bất lực hơn như chúng ta đều thấy.

Thua trận nhưng Sông Lam Nghệ An đang cho thấy nếu mọi việc giữ được đà thăng bằng như mong muốn, người hùng giữ được vai trò từ đầu đến cuối trận, cầu thủ trẻ giữ được sự tỉnh táo cần thiết thì bất cứ đối thủ nào cũng phải toát mồ hôi mới có thể làm được một điều gì đó. Văn Đức, Xuân Mạnh đang chứng minh họ là trụ cột hàng đầu của đội bóng. Xuân Tiến cũng cho thấy anh xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn. Ngoại binh Olaha, Oseni chơi có uy lực, hiệu quả và hy vọng sự cố vừa qua chỉ là một tai nạn mà thôi.

Giờ thì niềm tin dành cho Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng ngày càng lớn khi Sông Lam Nghệ An chững chạc đi sâu, leo cao trong giải đấu khắc nghiệt này. Trận đấu ở vòng 10 trên sân Hàng Đẫy cho thấy điều đó và sau mỗi trận đấu không thành công, hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ nhanh chóng trở lại theo hướng hoàn thiện hơn. Hy vọng họ sẽ tránh xa với những trận đấu mất người không đáng có./.