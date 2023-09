Học sinh thành phố Vinh tham gia Cuộc thi 'Rung chuông vàng' tìm hiểu về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cuộc thi nhằm giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về tiến trình của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, cảm nhận sâu sắc hơn về công lao to lớn của các thế hệ cha ông.

Chiều 12/9, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường THCS Quang Trung (thành phố Vinh) tổ chức Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Toàn cảnh Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh do Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường THCS Quang Trung (thành phố Vinh) tổ chức. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu khai mạc cuộc thi, bà Lê Thu Hiền - Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh khẳng định: Cách đây 93 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một cao trào cách mạng rộng lớn đã nổ ra trên toàn quốc mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.

Mặc dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh có một ý nghĩa vô cùng to lớn, đó là cuộc tổng diễn tập đầu tiên cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong biển máu, nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này".

Một tiết mục văn nghệ của các em học sinh. Ảnh: Minh Quân

Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh nhằm giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về tiến trình của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930- 1931, cảm nhận sâu sắc hơn về công lao to lớn của các thế hệ cha ông cũng như những hy sinh, mất mát mà ông cha ta đã đánh đổi để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày hôm nay.

Các em học sinh trả lời các câu hỏi của cuộc thi. Ảnh: Minh Quân

Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho học sinh, giúp các em mở rộng kiến thức lịch sử và hiểu biết sâu sắc về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của cha ông. Qua đó, giáo dục các em lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, để các em có ý chí vươn lên trong học tập, phấn đấu vì ngày mai lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Ngoài các câu hỏi bằng tiếng Việt, cuộc thi còn có các câu hỏi bằng tiếng Anh. Ảnh: Minh Quân

Tại chương trình, 56 học sinh của Trường THCS Quang Trung đã lần lượt trả lời 45 câu hỏi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh liên quan đến nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử; những sự kiện, câu chuyện, tấm gương dũng cảm liên quan đến phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ngoài ra, còn có các câu hỏi về các sự kiện lịch sử, các địa danh của thành phố Vinh.

Bà Lê Thu Hiền - Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh trao thưởng cho em Trần Gia Hân - học sinh lớp 7A, Trường THCS Quang Trung, người rung chuông vàng cuộc thi. Ảnh: Minh Quân

Kết thúc cuộc thi, em Trần Gia Hân – học sinh lớp 7A, Trường THCS Quang Trung (TP. Vinh) đã xuất sắc vượt qua tất cả các câu hỏi để giành chiến thắng, rung chuông vàng.