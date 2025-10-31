Học vấn dàn dâu rể nhà 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn Dàn con dâu, con rể của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ có cuộc sống viên mãn mà còn sở hữu con đường học vấn và sự nghiệp ấn tượng, từ du học Anh đến tốt nghiệp hai trường đại học danh giá.

Gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, người được mệnh danh là "vua hàng hiệu" tại Việt Nam, luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh thành công, trình độ học vấn và con đường sự nghiệp của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là dàn con dâu và con rể, cũng là chủ đề được nhiều người chú ý.

Justin Cohen: Học vấn từ hai trường danh giá và sự nghiệp quốc tế

Justin Cohen, hôn phu của Tiên Nguyễn, là một chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông. Theo thông tin từ tạp chí Elle, anh là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada và hiện đang làm việc tại Việt Nam.

Justin Cohen sở hữu học vấn đáng nể, tốt nghiệp 2 trường đại học.

Nền tảng học vấn của Justin Cohen rất ấn tượng. Anh đã tốt nghiệp hai ngôi trường danh tiếng là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Đặc biệt, tại VFS, anh đã nhận được học bổng toàn phần trị giá 70.000 USD (khoảng hơn 1,8 tỷ đồng) và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.

Sự nghiệp của Justin Cohen cũng ghi dấu ấn với nhiều thành tựu. Anh từng là giảng viên tại BCIT, đồng sáng lập một công ty sản xuất nội dung và quảng cáo số, và hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing (CMO) cho một studio giải trí công nghệ cao. Anh đã được Campaign Asia vinh danh trong danh sách Top 40 gương mặt dưới 40 tuổi ở châu Á năm 2015 và giành nhiều giải thưởng uy tín trong ngành quảng cáo kỹ thuật số.

Con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh ở nhiều giải thưởng.

Tăng Thanh Hà: Hành trình học vấn đặc biệt của "ngọc nữ màn ảnh"

Tăng Thanh Hà, vợ của doanh nhân Louis Nguyễn, từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí Việt. Sau khi kết hôn vào năm 2012, cô rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Tăng Thanh Hà từng là “ngọc nữ màn ảnh” đình đám Vbiz một thời.

Con đường học vấn của Tăng Thanh Hà khá đặc biệt. Do bận rộn với công việc đóng phim từ sớm để phụ giúp gia đình, cô đã phải chuyển sang theo học hệ bổ túc để hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Vì cơ hội đến, công việc lôi cuốn nên tôi phải chuyển sang trường Hưng Đạo, cuối cùng là qua bổ túc học để có tấm bằng tốt nghiệp".

Sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2005, Tăng Thanh Hà theo học chuyên ngành Thương mại tại một trường đại học ở TP.HCM. Giữa chương trình, cô quyết định bảo lưu kết quả để sang Singapore du học hai chuyên ngành là Quản lý khách sạn và Anh văn. Sau khi trở về, cô tiếp tục hoàn thành chương trình đại học và tốt nghiệp cử nhân vào năm 2012.

Tăng Thanh Hà từng tu nghiệp Singapore, cùng lúc học 2 chuyên ngành.

Linh Rin: Từ du học sinh Anh đến nữ giám đốc trong tập đoàn gia đình

Linh Rin (tên thật Ngô Phương Linh), vợ của doanh nhân Phillip Nguyễn, cũng là một gương mặt quen thuộc với công chúng qua nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên. Sau khi kết hôn vào năm 2023, cô cũng tạm gác lại hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và sự nghiệp kinh doanh.

Linh Rin từng học tại trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội, sau đó du học Anh.

Về học vấn, Linh Rin từng là sinh viên của Trường Đại học Hà Nội (HANU), sau đó cô sang Anh du học tại Central Saint Martins College of Art and Design, một trường thành viên của Đại học Mỹ thuật London. Tuy nhiên, cô đã quyết định tạm dừng việc học tại Anh để trở về Việt Nam.

Sau khi trở thành thành viên của gia đình họ Nguyễn, Linh Rin đã được tin tưởng giao phó nhiều vị trí quan trọng. Cô đảm nhiệm chức vụ Giám đốc thương mại của một công ty con thuộc tập đoàn. Đến năm 2024, cô tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của một trung tâm tiếng Anh do gia đình chồng thành lập tại Đà Nẵng, cho thấy sự tín nhiệm và năng lực của cô trong lĩnh vực kinh doanh.