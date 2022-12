Hội Báo Xuân Quý Mão tỉnh Nghệ An dự kiến khai mạc trong khoảng từ 8 -11/1/2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung quan trọng được Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025 bàn bạc tại kỳ họp lần thứ 9 tổ chức sáng nay (15/12) dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch tổ chức Hội Báo Xuân Quý Mão.

Theo báo cáo, ý kiến đánh giá của các đại biểu và kết luận của chủ trì hội nghị, năm 2022 được xem là năm ghi dấu ấn nhiều khởi sắc và thành công của Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, tình hình kinh tế nói chung, song hoạt động của Hội đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt.

Hoạt động Giao ban báo chí hàng tháng được duy trì nghiêm túc. Qua đó, kịp thời đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động báo chí trong tháng, chỉ ra những hạn chế của các cơ quan báo chí, phóng viên, hội viên về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo cùng các cơ quan, ban ngành phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, cung cấp, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí. Các vấn đề báo chí phản ánh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành kiểm tra xử lý kịp thời.

Ban Chấp hành Hội đã tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, động viên nhà báo, hội viên tham gia các giải báo chí trung ương, địa phương phát động. Hội Nhà báo phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện vai trò giám sát, phản biện, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, các nhà báo hội viên hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, đăng tải các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến xây dựng khối đoàn kết toàn dân, kịp thời phê phán những thiếu sót, khuyết điểm, đặc biệt là các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, từ đó đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất biện pháp khắc phục.

Trong năm 2022, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Thị xã Hoàng Mai và các cơ quan báo chí tổ chức thành công Hội báo Xuân Nhâm Dần và trao giải báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2021.

Với trách nhiệm thành viên Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung 2022, Hội Nhà báo Nghệ An đã gửi gần 200 ấn phẩm báo, tạp chí tham gia gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2022 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai phát động và trao Giải báo chí Búa liềm vàng năm 2021, phát động, triển khai Giải báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022.

Ngoài ra còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai tập huấn nghiệp vụ chủ đề xây dựng Đảng; tổ chức chấm giải Búa liềm vàng 2022; Thành lập Ban tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia Giải báo chí Quốc gia 2021; Phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò tổ chức cuộc thi báo chí viết về Du lịch Cửa Lò năm 2022; Phối hợp Hội Nông dân Nghệ An phát động tổ chức cuộc thi ảnh báo chí nghệ thuật “Nông dân Nghệ An làm theo lời Bác dặn”; Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giải báo chí viết về phong trào công nhân và hoạt động công nhân tỉnh Nghệ An lần thứ I năm 2022-2023.

Chào mừng 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thường trực Thường vụ và Ban Chấp hành Hội đã triển khai tổ chức Giải Bóng đá cúp Hội Nhà báo thành công tốt đẹp.

Năm 2022, hưởng ứng Chương trình “Tết vì người nghèo”, Hội Nhà báo tỉnh đã vận động các Chi hội, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn và Hội Nhà báo tỉnh đã ủng hộ tiền, tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt ủng hộ bà con bị thiệt hại do lũ quét tại huyện miền núi Tương Dương và Kỳ Sơn 01 căn nhà trị giá 60 triệu, trao 32 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 300 chiếc áo phao đa năng trị giá 75 triệu đồng.

Hội nghị cũng đã lắng nghe và bàn bạc một số hướng giải quyết các vướng mắc hiện nay như tạo điều kiện cấp thẻ hội viên trên cơ sở đảm bảo đúng Luật, đúng Điều lệ Hội; tổ chức nhiều hơn các đợt giao lưu, học hỏi cho hội viên.

Hội nghị đã đi đến thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão tỉnh Nghệ An năm 2023 và trao giải "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2023". Theo đó, dự kiến Hội Báo Xuân Quý Mão sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 11/1 (tức ngày 20 tháng Chạp Âm lịch) tại Trung tâm Báo chí - Báo Nghệ An.

Nội dung bao gồm: Trưng bày, giới thiệu báo Xuân năm 2023, của các báo Trung ương, ngành; báo Đảng các địa phương trên toàn quốc, các đơn vị báo chí trong tỉnh và các sản phẩm kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh Nghệ An; Trao giải "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022", phát động hưởng ứng giải Báo chí "Búa liềm vàng" toàn quốc lần thứ VIII và giải Báo chí "Búa liềm vàng Nghệ An năm 2023"; Tổ chức diễn đàn giao lưu giữa các đại biểu Trung ương, tỉnh, địa phương, các thế hệ nhà báo, độc giả...