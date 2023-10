Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh thăm và làm việc với Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Chiều 7/10, đoàn công tác Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An đã đến thăm và làm việc với Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính Tòa Giáo phận Vinh đón và làm việc với Đoàn công tác.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh và Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính Tòa Giáo phận Vinh trao đổi công tác phối hợp. Ảnh:Trọng Lộc

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi và đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh với Tòa Giám mục trong việc triển khai thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua.

Hoạt động bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh có thêm thông tin về tình hình mọi mặt trên thế giới, khu vực, trong nước, đặc biệt là các tình hình về tôn giáo, quốc phòng và an ninh... liên quan đến Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trọng Lộc

Các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cũng là dịp để các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng vào công tác quốc phòng và an ninh của tỉnh, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất cao tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục triển khai chặt chẽ, có chất lượng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023. Dự kiến lớp bồi dưỡng này sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12/10./.