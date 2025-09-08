Thứ Bảy, 9/8/2025
Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An

Mạnh Thường 09/08/2025 19:38

Trong hai ngày 8 và 9/8, Ban liên lạc Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình thiện nguyện “Ủng hộ bà con vùng lũ - Chung tay cùng em tới trường” tại miền Tây Nghệ An.

Hướng về bà con vùng lũ quê nhà với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sau hai tuần phát động, Hội đã quyên góp gần 400 triệu đồng và hơn 2 tấn hàng hóa thiết yếu trị giá khoảng 100 triệu đồng, gồm chăn, quần áo, nước mắm, dầu ăn, kem đánh răng, vở, bút… từ hội viên, doanh nghiệp và các mạnh thường quân.

Trao quà hỗ trợ bà con bản Cha Nga, xã Mỹ Lý
Trao hỗ trợ bà con bản Cha Nga, xã Mỹ Lý. Ảnh: Mạnh Thường

Đoàn đã trao 324 triệu đồng và 390 suất hỗ trợ cho người dân các bản Cầu Tám (xã Mường Xén), Xằng Trên, Xốp Dương, Cha Nga (xã Mỹ Lý); tặng 20 triệu đồng và 400 bộ quần áo cho học sinh Trường PTDT bán trú Mỹ Lý 2; 20 triệu đồng và 20 chăn ấm cho Trường Mầm non Mường Típ.

Trao quà cho bà con nhân dân bản Cầu Tám, xã Mường Xén
Trao biểu trưng hỗ trợ 40 triệu đồng cho bà con nhân dân bản Cầu Tám, xã Mường Xén. Ảnh: Mạnh Thường

Hoạt động thiện nguyện thể hiện tình cảm, tấm lòng của con em xứ Nghệ xa quê, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho năm học mới.

Trao tiền hỗ trợ cho bà con bản Xốp Dương, xã Mỹ Lý (1)
Trao biểu trưng hỗ trợ 60 triệu đồng cho bà con bản Xốp Dương, xã Mỹ Lý. Ảnh: Mạnh Thường
Trao quà cho Trường PTDT Mỹ Lý 2 (1)
Đoàn thiện nguyện trao hỗ trợ cho Trường PTDT Mỹ Lý 2. Ảnh: Mạnh Thường

Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng hiện có hơn 1.000 hội viên là con em Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiều năm qua, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, khuyến học, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên.

