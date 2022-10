Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An vận động, hỗ trợ khắc phục mưa lũ hơn 1 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo nguồn lực chia sẻ khó khăn với Nhân dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 4 gây ra, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ Hội đóng góp với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.