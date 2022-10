Hội Nhà báo Nghệ An hỗ trợ gần 90 triệu đồng cho người dân vùng lũ Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 20/10, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các mạnh thường quân đã đến huyện Kỳ Sơn thăm hỏi, hỗ trợ bà con bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua.

Tại bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ), đoàn đã thăm hỏi bà con và trao hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà trị giá 60 triệu đồng thông qua việc lập sổ tiết kiệm cho hộ chị Lô Thị Nhưn (sinh năm 1975). Đây là hộ bị lũ cuốn trôi nhà, chồng mới mất, hiện đang nợ ngân hàng 200 triệu đồng tiền vay làm nhà.

Tiếp đó, đoàn đã trao gần 3 nghìn cuốn vở cho Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn hỗ trợ các em học sinh. Tại xã Chiêu Lưu, đoàn trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 hộ bị ảnh hưởng lũ lụt, nhà cửa bị hư hỏng.

Đoàn cũng trao 2 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 2 phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại do lũ. Tổng trị giá hỗ trợ gần 90 triệu đồng.

Đây là tấm lòng của các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Chi hội phóng viên thường trú tại Nghệ An; Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, Công ty In báo Nghệ An, Khách sạn Giao tế, Hệ thống Giáo dục Học mãi, Công ty CPTM Việt Phát, Công ty 473, Công ty Thủy điện Bản Vẽ gửi đến người dân vùng lũ, góp phần giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống./.