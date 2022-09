Hội thảo góp ý dự thảo đề án phòng ngừa, hạn chế đình công lần thứ 6

(Baonghean.vn) - Để tiếp tục hoàn thiện Đề án “Một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030”, chiều 13/9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, góp ý vào dự thảo lần thứ 6.

Tham dự sự kiện có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thành viên Ban Soạn thảo, tổ giúp việc xây dựng Đề án; Đại diện UBND, Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị liên quan cùng đại diện phòng nhân sự và công đoàn một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

Với sự đầu tư của nhiều dự án lớn và sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh đã và đang có những diễn biến phức tạp, các cuộc đình công có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Từ năm 2018 đến 6/2022, công tác phòng ngừa đình công tuy đã triển khai nhưng số lượng các cuộc đình công vẫn tăng lên hàng năm và tăng lên gần gấp đôi so với giai đoạn 2013-2017. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, số cuộc đình công tại Nghệ An tăng nhanh, bằng tổng số cuộc đình công của năm 2021 và bằng 7,4% so với cả nước. 19/19 cuộc đình công diễn ra trong giai đoạn 2018 đến tháng 6/2022 đều không đúng trình tự, thủ tục pháp luật, nội dung của các cuộc đình công ngày càng phức tạp, số lượng người tham gia ngày càng đông, thời gian giải quyết ngày càng kéo dài.

Để lành mạnh môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu Đề án “Một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế các cuộc đình công không tuân theo trình tự, thủ tục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030”.

Tham dự sự kiện, các đại biểu đã có nhiều kiến góp ý tâm huyết để hoàn thiện nội dung cho đề án. Trong số đó, ở góc độ quản lý Nhà nước, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và UBND các huyện đã có những cách làm hay, giải pháp tốt nhằm phòng ngừa, hạn chế đình công.

Kết luận hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám trân trọng, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời sẽ nghiên cứu và điều chỉnh lại theo hướng phù hợp nhất. Đồng chí cũng mong rằng, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp cũng như ý kiến góp ý quý báu từ các cơ quan, đơn vị, không chỉ trong lĩnh vực đình công mà trong cả các nội dung khác.