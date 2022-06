Hội thảo kết nối xúc tiến đầu tư, thương mại Nghệ An- Hà Nội

(Baonghean.vn) - Nhằm tăng cường xúc tiến, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch, chiều 10/6, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với TP. Hà Nội tổ chức hội thảo xúc tiến kết nối đối tác đầu tư Hà Nội - Nghệ An năm 2022.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An (NAPC), Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội (HPA); đại diện Văn phòng Xúc tiến Thương mại tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) và một số hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Hà Nội và Nghệ An.

Phát biểu khai mạc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, nhà đầu tư đã có mặt tại Nghệ An dự hội thảo này. Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hội thảo ngoài việc giới thiệu, kết nối thì sẽ có thêm nhiều ý kiến tham luận, đề xuất hay để cải thiện môi trường đầu tư tại Nghệ An.

Tiếp đó, đại diện Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An giới thiệu tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, các lĩnh vực hạ tầng giao thông mà Nghệ An có thế mạnh; tiềm năng và kết quả đầu tư hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP, các lĩnh vực mà tỉnh tập trung phát triển mũi nhọn, các lợi thế cạnh tranh khi các doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An; các danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh và các chính sách hỗ trợ…

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hà Nội giới thiệu tình hình kinh tế xã hội và một số nét nổi bật về môi trường đầu tư, trong đó nổi bật là tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, các sản vật OCOP tiêu biểu, các chính sách thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp, các gói hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp OCOP...

Được biết, đây là một sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An năm 2022. Chính vì vậy, sau hội thảo sẽ còn nhiều hoạt động kết nối, xúc tiến giữa 2 địa phương nên mong các doanh nghiệp, nhà đầu tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh.

Tại hội thảo, đại diện Văn phòng xúc tiến Thương mại tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) có phát biểu đề xuất các phương án hỗ trợ để giới thiệu môi trường đầu tư của Nghệ An đến doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua đó kết nối doanh nghiệp các địa phương. Cũng trong khuôn khổ hội thảo, đại diện Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) tại Việt Nam định hướng tiêu chuẩn sản phẩm vào hệ thống chuỗi phân phối.

Một số doanh nghiệp Nghệ An mong muốn Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 2 địa phương, Văn phòng Xúc tiến thương mại tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) và Tập đoàn Aeon chia sẻ thêm thông tin về tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật để sản phẩm nông nghiệp, hàng xuất khẩu Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc...

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và đề xuất, Giám đốc Văn phòng Xúc tiến Thương mại tỉnh Chungnam (Hàn Quốc) tại Hà Nội, Tập đoàn Aeon (Nhật Bản), và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An NAPC lần lượt giải đáp một số câu hỏi do hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư nêu lên. Thay mặt 2 địa phương, đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội trân trọng tiếp thu các ý kiến tại hội thảo.