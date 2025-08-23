Giáo dục Hội thảo quốc gia bàn giải pháp thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học Ngày 23/8, tại Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế diễn ra Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học".

Hội thảo Khoa học quốc gia “Thực trạng và giải pháp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học” do Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Sở GD&ĐT TP Huế phối hợp tổ chức.

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) - Chương trình tổng thể và Chương trình GDPT các môn học/hoạt động giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhà trường phổ thông, gia tăng cơ hội học tập, kết nối, phát triển năng lực và phẩm chất người học, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia.

Sau 7 năm ban hành Chương trình, 5 năm thực hiện dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo sách giáo khoa mới, các nhà khoa học, cán bộ quản lý, các nhà giáo tâm huyết đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kết quả khảo nghiệm, phân tích thực trạng, bàn thảo giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT trong giai đoạn tiếp theo.

Hội thảo đã tiến hành phiên toàn thể và 3 phiên nội bộ (gồm: Tiểu ban 1: Chương trình và chính sách giáo dục tiểu học; Tiểu ban 2: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở tiểu học; Tiểu ban 3: Chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học).

Nhiều vấn đề quan trọng về giải pháp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học được bàn luận tại Hội thảo.

Có 3 báo cáo khoa học tại phiên toàn thể, 12 báo cáo tại các phiên nội bộ trên tổng số 88 báo cáo khoa học trình bày trong cuốn Kỷ yếu được biên tập công phu (với dung lượng hơn 900 trang).

Ngoài các vấn đề chuyên môn về thực trạng và giải pháp thực hiện Chương trình GDPT được nêu bật trong các báo cáo, Hội thảo cũng đã tiếp nhận hơn 100 lượt ý kiến phản hồi, chia sẻ của các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý trường học, đặc biệt là của đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.

TS Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phát biểu chúc mừng.

Qua hội thảo hướng đến các mục tiêu cơ bản: Đánh giá thực trạng triển khai Chương trình GDPT cấp tiểu học; Chia sẻ các mô hình, phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy và quản lý giáo dục theo Chương trình GDPT cấp tiểu học; Đề xuất các giải pháp và chiến lược cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học, trong đó chú trọng tập trung vào việc hỗ trợ nâng cao năng lực nghề giáo viên, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông Việt Nam; Tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo giáo viên và nhà trường tiểu học cùng các bên liên quan để thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ thông tin và phát triển mạng lưới hỗ trợ thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên Chương trình GDPT 2018 phát biểu.

Theo đánh giá của nhiều nhà khoa học, Hội thảo đã gia tăng cơ hội để những người tham gia có không gian kết nối, chia sẻ các nội dung chuyên môn sâu; kiến tạo nên một diễn đàn học thuật chất lượng; bước đầu bàn thảo và giải quyết được một số vấn đề then chốt về thực hiện Chương trình, sách giáo khoa, góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục tiểu học.