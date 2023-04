Hôm nay (21/4), nắng nóng gay gắt, Nghệ An có nơi hơn 40 độ

(Baonghean.vn) - Phùng Văn Nam trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và hiện đang là tuyển thủ U17 Việt Nam. Dẫu vậy, trong suốt chặng đường chơi bóng đã qua thì ký ức của những tháng ngày tham gia Cúp Báo Nghệ An vẫn luôn đọng mãi trong tâm trí tiền đạo này.

(Baonghean.vn) - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) đã triệu tập 1 nữ sinh lên làm việc để xử lý về hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường trên mạng xã hội.