Hơn 1.000 vận động viên tham gia Hội thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hội thao là sân chơi để phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường khối đoàn kết, giao lưu giữa cán bộ, đảng viên và người lao động tại các doanh nghiệp.

Tối 23/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ XX năm 2023.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội thao Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ XX, năm 2023 được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và hướng tới kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động năm 2023 với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Hội thao là sân chơi để phát huy, duy trì và phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, tăng cường khối đoàn kết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa cán bộ, đảng viên và người lao động tại các doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hội thao có sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên đến từ 56 đơn vị, tranh tài tại 4 nội dung với sự góp mặt của 27 đội bóng đá nam, 30 đội bóng chuyền hơi nữ, 15 đội kéo co đồng đội nam nữ và 21 đội bóng bàn, thi đấu 6 nội dung: Đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ vận động viên.

Hội thao sẽ bế mạc, trao giải vào ngày 27/3.