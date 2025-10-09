Pháp luật Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an Sau khi sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Nguyễn Văn Ty về cố thủ tại nhà riêng. Lực lượng công an tại Đắk Lắk đã xịt hơi cay và bắn đạn cao su để khống chế đối tượng.

Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo về việc Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989, chị dâu của Ty, sống cùng nhà). Sự việc xảy ra vào tối 7/9.

Lúc này, Chỉ huy Công an xã Xuân Lộc nhanh chóng thành lập Tổ công tác xuống địa bàn để mời Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc.

Tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Đại úy Hồ Trần Phúc, Đại úy Tạ Quốc Lực, Đại úy Nguyễn Hải Lực (cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm) và Đại úy Nguyễn Tiến Bình (cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực).

Sau khi sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, đối tượng Nguyễn Văn Ty về cố thủ trong nhà và bị bắt giữ sau đó. Ảnh: CACC

Khoảng 10h30' cùng ngày, khi Tổ công tác tiếp cận gần nhà, Nguyễn Văn Ty đã bỏ chạy vào khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc. Tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, tuy nhiên, do địa hình hiểm trở và cây rừng che khuất nên bị mất dấu đối tượng.

Sau đó, Tổ công tác tiếp tục chia nhau mở rộng khu vực tìm kiếm. Đến 11h cùng ngày, Đại úy Nguyễn Tiến Bình phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lộc nhanh chóng thông báo cho Công an xã Xuân Cảnh, Công an phường Sông Cầu cùng các lực lượng liên quan phối hợp truy tìm hung thủ.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến xã Xuân Lộc chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án truy bắt đối tượng gây án.

Nguyễn Văn Ty bị bắt sau khi gây án. Ảnh: H.D

Sau một thời gian tìm kiếm, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Văn Ty đang lẩn trốn trong phòng tắm tại nhà riêng nên đã kêu gọi ra đầu thú, nhưng Ty vẫn ngoan cố.

Lúc này, lực lượng truy bắt đã xịt hơi cay và bắn nhiều phát đạn cao su để khống chế đối tượng. Đến 12h40' cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ thành công Nguyễn Văn Ty.

Sáng 9/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Ty để điều tra về hành vi "Giết người".

Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Ty để điều tra về hành vi sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 9/9, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với anh Nguyễn Đông Cánh từ Thiếu tá lên Trung tá.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND cũng ban hành Quyết định hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đối với gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh.