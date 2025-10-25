Thể thao Hơn 400 võ sinh tranh tài tại Giải vô địch các CLB Vovinam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2025 Tối 25/10, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Nghệ An, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Vovinam Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Vovinam tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2025.

Khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Vovinam tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2025. Ảnh: Hải Hưng

Giải Vô địch các câu lạc bộ Vovinam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2025 có sự tham gia của hơn 400 võ sinh đến từ 22 câu lạc bộ của các phường, xã trong toàn tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung: biểu diễn quyền và đối kháng, với 3 nhóm tuổi là 11 – 12 tuổi, 13 – 15 tuổi và từ 16 tuổi trở lên. Tổng cộng 36 bộ huy chương.

Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung: biểu diễn quyền và đối kháng, với 3 nhóm tuổi là 11 – 12 tuổi, 13 – 15 tuổi và từ 16 tuổi trở lên. Ảnh: Hải Hưng

Giải là dịp để các câu lạc bộ trong tỉnh giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu nhằm phát huy tốt hơn nữa phong trào tập luyện môn Vovinam tới mọi đối tượng, thành phần trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho phong trào thể thao tỉnh nhà.

Biểu diễn quyền ở các nhóm tuổi. Ảnh: Hải Hưng

Ngay sau lễ khai mạc, giải tiếp tục bước vào các nội dung thi đấu ở các nội dung đối kháng và biểu diễn quyền ở các nhóm tuổi.

Giải vô địch các Câu lạc bộ Vovinam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2025 diễn ra trong 4 ngày, từ 23-26/10.