Hơn 50 cán bộ công an chính quy ở Nghệ An được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã

Các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ được điều động đảm nhiệm chức danh phó Công an xã. Ảnh: Bông Mai

Sáng 11/5, Công an các huyện: Tân Kỳ và Đô Lương tổ chức Lễ Công bố các quyết định điều động cán bộ, chiến sỹ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.



Theo đó đợt này huyện Tân Kỳ có 32 cán bộ, chiến sỹ công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh công an tại 10 xã. Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An điều động 11 cán bộ đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, 12 cán bộ được điều động đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã. Trưởng Công an huyện Tân Kỳ điều động 9 cán bộ đảm nhiệm chức danh Công an viên thường trực. Đảm bảo mỗi xã, thị trấn có 3 đồng chí công an chính quy.

7 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ được điều động đảm nhiệm chức danh công an viên các xã. Ảnh: Bông Mai

Tính đến thời điểm này Công an huyện Tân Kỳ đã hoàn thành việc bố trí, điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an ở 22 xã, thị trấn với tổng số 66 đồng chí. Tân Kỳ cũng là huyện đầu tiên hoàn thành chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã sớm nhất trong toàn tỉnh Nghệ An.

Những cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy huyện Đô Lương được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tại huyện Đô Lương, đợt này, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An quyết định điều động, bố trí 21 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an 21 xã, thị trấn, trong đó có 2 cán bộ đội trưởng, 2 phó đội trưởng và 1 cán bộ nữ.



Đến thời điểm này, Đô Lương có 33 cán bộ chiến sỹ Công an chính quy về đảm nhận trưởng Công an xã, thị trấn.