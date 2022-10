Hơn 50% tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo Liên hoan truyền thanh cơ sở về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Sau vòng thi sơ khảo, Hội đồng chấm giải Liên hoan truyền thanh cơ sở về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2022 đã lựa chọn các tác phẩm có chất lượng vào tiếp vòng Chung khảo.

Thực hiện Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 5/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Thể lệ Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2022, sau một thời gian triển khai, Ban Tổ chức Liên hoan đã nhận được 91 tác phẩm tham gia.

Các tác phẩm tham gia Liên hoan bao gồm phần thi tác phẩm phát thanh và kỹ năng đọc phát thanh, được phát trên Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2022 đến ngày 1/9/2022. Theo thể lệ, tác phẩm dự thi Liên hoan phải có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hoá, đảm bảo tính chính xác, thuyết phục và các tác dụng xã hội tốt. Cụ thể là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải; HĐND, UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời các phong trào thi đua, gương điển hình trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Liên hoan được tổ chức cũng nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, các cấp chính quyền về tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong việc thông tin tuyên truyền.

Sau vòng Sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn được hơn 50% tác phẩm vào tiếp vòng Chung khảo. Kết thúc vòng Chung khảo, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 12 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao 9 giải đọc phát thanh trực tiếp, trong đó, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11/2022./.