Thứ Sáu, 26/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Quốc tế

Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh vào Israel

Mỹ Nga 26/09/2025 06:29

Lực lượng Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh vào Israel để đáp trả các cuộc tấn công vào thủ đô Sanaa của Yemen.

Ảnh màn hình 2025-09-26 lúc 06.07.46
Tên lửa đạn đạo siêu thanh "Palestine-2". Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 26/9, kênh Telegram của lực lượng Houthis cho biết, phong trào quân sự-chính trị Shiite cầm quyền "Ansar Alla" ở miền bắc Yemen - nhóm tuyên bố ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza, đã phóng một tên lửa siêu thanh với một số đầu đạn vào thủ đô Tel Aviv của Israel.

"Lực lượng ở Yemen đã tiến hành một chiến dịch quân sự chất lượng cao bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh "Palestine-2" với đầu đạn có thể tách rời. Hoạt động nhằm vào một số mục tiêu quan trọng ở khu vực bị chiếm đóng của Jaffa" - kênh Telegram của lực lượng Houthi cho biết.

Trước đó, ngày 25/9, Không quân Israel đã phát động một loạt các cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen. Theo quân đội Israel, cuộc tấn công đã nhắm mục tiêu vào việc xây dựng bộ tổng tham mưu của "Ansar-Alla", các tổ hợp của các cơ quan thực thi pháp luật và dịch vụ tình báo, trụ sở của bộ phận thông tin quân sự và các trại quân sự gần thủ đô Yemen.

Đây là cách mà Lực lượng Phòng vệ Israel phản ứng với vụ phóng máy bay không người lái vào một khách sạn tại khu nghỉ dưỡng Eilat bên bờ Biển Đỏ của Israel, khiến hơn 20 người bị thương.

Houthi đã tấn công Israel bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái kể từ cuối năm 2023. Lực lượng này giải thích hành động của họ để đoàn kết với người dân Palestine ở Gaza, nơi hoạt động quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn tiếp tục. Hầu hết các cuộc tấn công đã được ngăn chặn. Đổi lại, Israel đã tiến hành một số hoạt động hàng không quy mô lớn chống lại các cơ sở của Houthi ở Yemen, bao gồm các cảng, nhà máy điện, nhà máy và sân bay Sana'a.

Theo RIA Novosti
Copy Link

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thủ tướng Qatar: Israel đang cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực

Thủ tướng Qatar: Israel đang cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực

Biểu tình ngày càng quyết liệt tại Israel yêu cầu chấm dứt chiến tranh

Biểu tình ngày càng quyết liệt tại Israel yêu cầu chấm dứt chiến tranh

Đàm phán với Hamas đổ vỡ, Israel cân nhắc chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza?

Đàm phán với Hamas đổ vỡ, Israel cân nhắc chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza?

Đọc tiếp

Thủ tướng Qatar: Israel đang cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực

Thủ tướng Qatar: Israel đang cố gắng thay đổi khu vực bằng vũ lực

Biểu tình ngày càng quyết liệt tại Israel yêu cầu chấm dứt chiến tranh

Biểu tình ngày càng quyết liệt tại Israel yêu cầu chấm dứt chiến tranh

Đàm phán với Hamas đổ vỡ, Israel cân nhắc chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza?

Đàm phán với Hamas đổ vỡ, Israel cân nhắc chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza?

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh vào Israel

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO