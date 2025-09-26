Quốc tế Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh vào Israel Lực lượng Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh vào Israel để đáp trả các cuộc tấn công vào thủ đô Sanaa của Yemen.

Tên lửa đạn đạo siêu thanh "Palestine-2". Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 26/9, kênh Telegram của lực lượng Houthis cho biết, phong trào quân sự-chính trị Shiite cầm quyền "Ansar Alla" ở miền bắc Yemen - nhóm tuyên bố ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza, đã phóng một tên lửa siêu thanh với một số đầu đạn vào thủ đô Tel Aviv của Israel.

"Lực lượng ở Yemen đã tiến hành một chiến dịch quân sự chất lượng cao bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh "Palestine-2" với đầu đạn có thể tách rời. Hoạt động nhằm vào một số mục tiêu quan trọng ở khu vực bị chiếm đóng của Jaffa" - kênh Telegram của lực lượng Houthi cho biết.

Trước đó, ngày 25/9, Không quân Israel đã phát động một loạt các cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen. Theo quân đội Israel, cuộc tấn công đã nhắm mục tiêu vào việc xây dựng bộ tổng tham mưu của "Ansar-Alla", các tổ hợp của các cơ quan thực thi pháp luật và dịch vụ tình báo, trụ sở của bộ phận thông tin quân sự và các trại quân sự gần thủ đô Yemen.

Đây là cách mà Lực lượng Phòng vệ Israel phản ứng với vụ phóng máy bay không người lái vào một khách sạn tại khu nghỉ dưỡng Eilat bên bờ Biển Đỏ của Israel, khiến hơn 20 người bị thương.

Houthi đã tấn công Israel bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái kể từ cuối năm 2023. Lực lượng này giải thích hành động của họ để đoàn kết với người dân Palestine ở Gaza, nơi hoạt động quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn tiếp tục. Hầu hết các cuộc tấn công đã được ngăn chặn. Đổi lại, Israel đã tiến hành một số hoạt động hàng không quy mô lớn chống lại các cơ sở của Houthi ở Yemen, bao gồm các cảng, nhà máy điện, nhà máy và sân bay Sana'a.