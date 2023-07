Huấn luyện viên trưởng U15 Sông Lam Nghệ An: Toàn đội sẽ thi đấu cống hiến trước U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - U15 Sông Lam Nghệ An chỉ cần 1 điểm nữa là có thể giành quyền vào chơi vòng chung kết U15 Quốc gia 2023. Tuy nhiên trước trận đấu với đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, huấn luyện viên trưởng U15 Sông Lam Nghệ An vẫn khẳng định toàn đội sẽ thi đấu cống hiến.

Các cầu thủ U15 Sông Lam Nghệ An tích cực tập luyện. Ảnh: Chung Lê

Tham gia vòng loại U15 Quốc gia 2023, U15 Sông Lam Nghệ An được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Ngô Quang Trường, nằm ở bảng B cùng với các đội, chủ nhà U15 PVF, U15 Huế, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U15 Công an Hà Nội và U15 Bắc. Trải qua 7 lượt đấu (5 trận lượt đi, 2 trận lượt về), U15 xứ Nghệ khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành toàn thắng, với hiệu số bàn thắng thua 23 bàn.

Tại trận đấu mới nhất, thuộc lượt thi đấu thứ 7 vòng loại U15 Quốc gia 2023, U15 Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc đánh bại U15 Công an Hà Nội với tỷ số đậm 3-0. Trong đó Nguyễn Vũ Tài là cầu thủ đã mở tỷ số cho U15 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ pha tấn công ở biên phải, Vũ Tài băng vào dũng mãnh, đánh đầu làm tung lưới đối phương. Bàn nhân đôi cách biệt của đội bóng xứ Nghệ đến sau hàng loạt các pha phối hợp ở trung lộ, Lê Tấn Dũng nhận bóng từ đồng đội rồi xử lý kỹ thuật để loại bỏ hàng thủ Công an Hà Nội trước khi tung cú ra chân hiểm hóc, đưa Sông Lam Nghệ An dẫn trước với 2 bàn cách biệt. Bàn ấn định tỷ số 3-0 cho U15 xứ Nghệ thuộc về Trần Đông Thức.

Cũng tại lượt đấu này, do hai đội xếp sau là PVF và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1, vì thế, U15 Sông Lam Nghệ An đã tạo ra khoảng cách 8 điểm so với đội xếp thứ 3 (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Theo Điều lệ giải Bóng đá Vô địch U15 quốc gia 2023, ở mỗi bảng sẽ chọn 2 đội bóng xếp nhất, nhì cùng 1 đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Với 21 điểm có được, U15 Sông Lam Nghệ An đã rộng cửa để giành vé vào chơi vòng chung kết. Nếu sở hữu thêm 1 điểm nữa trong 3 trận đấu còn lại, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ chính thức bước đến vòng chung kết giải Bóng đá Vô địch U15 quốc gia 2023.

Huấn luyện viên Ngô Quang Trường muốn các học trò phải luôn giữ được tinh thần chiến đấu máu lửa, thi đấu cống hiến tại Giải U15 Quốc gia 2023. Ảnh: Chung Lê

Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường tại lượt trận thứ 8 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng này đang xếp thứ 3 tại bảng đấu, đã gây rất nhiều khó khăn cho chủ nhà PVF tại lượt đấu thứ 7. Cũng tại lượt đi, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ để thua U15 Sông Lam Nghệ An với tỷ số sát nút 1-2. Bên cạnh đó với 13 điểm hiện có, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang có rất nhiều cơ hội để giành vé vào vòng sau. Chính điều này khiến cho Hồng Lĩnh đặt quyết tâm có điểm khi đối đầu với U15 Sông Lam Nghệ An. Vì thế để đánh bại đội bóng láng giềng không phải là điều dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường.

Đánh giá về đối thủ tại lượt 8, huấn luyện viên Ngô Quang Trường cho biết: "Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng có thực lực và đang tràn đầy cơ hội để giành vé vào vòng chung kết. U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sở hữu nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm trận mạc, bởi chính phần lớn đội hình này đã từng tham gia chinh chiến tại giải U15 Quốc gia năm 2022. Vì thế chúng tôi đánh giá rất cao năng lực của U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh".

Để sớm hoàn thành mục tiêu tại vòng loại, U15 Sông Lam Nghệ An chỉ cần thêm 1 điểm nữa để đảm bảo cho suất chơi ở vòng chung kết. Tuy nhiên theo huấn luyện viên Ngô Quang Trường, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ không thi đấu cầm chừng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mà sẽ chơi cống hiến, máu lửa đúng với bản sắc của bóng đá xứ Nghệ.

Thuyền trưởng U15 Sông Lam Nghệ An chia sẻ: "Chúng tôi luôn tạo tâm lý thoải mái cho các học trò trước mỗi trận đấu. Tuy nhiên tôi cũng mong muốn các em phải luôn khát khao giành chiến thắng. Dù đã gần như hoàn thành mục tiêu ở vòng loại, nhưng không vì thế mà các em thi đấu hời hợt. Tôi vẫn yêu cầu các cầu thủ phải luôn giữ được tinh thần, bản sắc của bóng đá xứ Nghệ, thi đấu cống hiến khi được ra sân".